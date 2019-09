യുപിയിൽ കൗമാരക്കാരിയെ കൂട്ടമാനഭംഗം ചെയ്തു, ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു; ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

ലക്നൗ ∙ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൗഷമ്പി ജില്ലയിൽ പതിനാറുകാരിയെ മൂന്നു പേർ ചേർന്ന് കൂട്ടമാനംഭഗത്തിന് ഇരയാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ സംഘം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് തലസ്ഥാനമായ ലക്നൗവിൽ നിന്ന് 190 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.



മൂന്നുപേരിൽ 20 വയസ്സുള്ള മുഹമ്മദ് നസീം എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത്. നസീമിനെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി തല്ലി അവശനാക്കിയ ശേഷം പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റു രണ്ടു പേരും ഒളിവിലാണ്. ഇരുവരും സഹോദരങ്ങളാണ്.

കന്നുകാലികൾക്കായി പുല്ലു പറിക്കാൻ വയലിലെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ മൂന്നു പേർ പിന്നിലൂടെയെത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വിജനമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടു പോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വയലിൽ വീണു പോവുകയായിരുന്നെന്നും പെൺകുട്ടി പൊലീസിനോടു പറ‍ഞ്ഞു.



അതിനിടെ, സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകാനെത്തിയ പെൺകുട്ടിയോടും വീട്ടുകാരോടും അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയതിന് രണ്ടു പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തു. കേസ് നൽകാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിച്ച പൊലീസുകാർ പരാതിയുടെ ആധികാരികതയും ചോദ്യം ചെയ്തു. അതേസമയം രണ്ടു പ്രതികൾക്കായും തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്നെ അവരെ പിടികൂടുമെന്നും മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

