‘ബൈക്കിലെത്തി കുറ്റവാളികളെ കൊല്ലുന്ന ഹിറ്റ്ലർ’: ഫിലിപ്പീൻസിലേത് നരനായാട്ടോ?

മനില ∙ ഡാവോ നഗരത്തിലെ മേയറായിരിക്കുമ്പോൾ പൊലീസിന്റെ ആത്മവീര്യം കൂട്ടാൻ നേരിട്ടു ‘വധശിക്ഷ’ നടപ്പാക്കി – ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് റോഡിഗ്രോ ഡ്യൂട്ടെർട്ടിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വിവാദം ചെറുതല്ല. ‘ഹിറ്റ്ലറെ’ന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഫിലിപ്പീൻസിലെ 30 ലക്ഷത്തോളം പേരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യാൻ സന്തോഷമേയുള്ളൂവെന്നും പൊതുവേദിയിൽ പറയുകയും ചെയ്ത ഡ്യൂട്ടെർട്ട്, ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു അസാധാരണനടപടികളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധനാണ്. ഭരണകൂടത്തിനൊപ്പം, ലഹരിമരുന്നു കടത്തുന്നവരെ ആർക്കും വധിക്കാമെന്ന തരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനം പോലും റോഡിഗ്രോ ഇതിനകം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.



‘ജർമനിക്കു ഹിറ്റ്ലർ ഉണ്ടാകാമെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീൻസിനും ഉണ്ടാകും’ എന്നു പറഞ്ഞ് തനിക്കുനേരെ തന്നെ വിരൽ ചൂണ്ടിയ ഡ്യൂട്ടെർട് എന്നും വിവാദങ്ങളുടെ തോഴനാണ്. ഡാവോ നഗരത്തിന്റെ മേയറായിരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കേസുകളിൽ പിടികൂടുന്ന കുട്ടികളെയടക്കം കൊല്ലാൻ റോഡിഗ്രോയ്ക്ക് പ്രത്യേക സംഘം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ ആരോപണം ഉയർത്തിയത്. ഇതു ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് റോഡിഗ്രോ ഡ്യൂടേർട്ടിന്റെ പിന്നിടുള്ള നടപടികൾ. ലഹരിമരുന്നു വ്യാപാരത്തിൽ പങ്കാളികളാണെന്ന വിശദീകരണത്തിന്റെ മറവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്‍പ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിനുപേരെയാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് ഭരണകൂടം കൊന്നു തള്ളുന്നതെന്നാണ് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ ആരോപണം.



6,700 ഓളം പേരെയാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് പൊലീസ് കൊന്നുതള്ളിയതെന്ന് ചില കണക്കുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ലഹരിമാഫിയയെ അറസ്റ്റ് ചെറുക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ പൊലീസ് നടപടികളിൽ സംഭവിച്ചതാണെന്നും ആസൂത്രിത കൊലപാതകങ്ങൾ അല്ലെന്നുമാണ് ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാരിന്റെ വാദം. ആയിരക്കണക്കിനു ലഹരിമാഫിയ അംഗങ്ങളുടെ നിഗൂഢ കൊലപാതകങ്ങളിൽ പൊലീസിനോ ഭരണകൂടത്തിനോ പങ്കില്ലെന്നും അതെല്ലാം മാഫിയ ചേരിപ്പോരിൽ സംഭവിച്ച കൊലപാതകങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും ഫിലിപ്പീൻസ് സർക്കാർ വിശദീകരിക്കുന്നു.



ലഹരി മാഫിയയെ വകവരുത്താൻ പൊലീസിനെയും ക്വട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെയും ഉപയോഗിച്ച് ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കൊലകളിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിരപരാധികളാണെന്നാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് വാച്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടെ നഗരങ്ങളിലെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കുറച്ച് കൊണ്ട് വന്നതിന് റോഡിഗ്രോ ഏറെ പ്രശംസ നേടി. 2017 ലെ ടൈം 100 റീഡര്‍ പോളില്‍ ലോകത്തിലെ സ്വാധീനമുള്ള 100 പേരില്‍ ഇടം നേടാനും ഫിലിപ്പീന്‍സ് പ്രസിഡന്റിനായി. ‘കറുത്ത ഗൂഢാലോചന’ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് റോഡിഗ്രോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് വാച്ചിന്റെയും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളെ നേരിട്ടത്.



കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ രാജ്യാന്തര ഏജൻസികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രാജ്യത്തു നടത്തിയ ഈ സർവേയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്‌സ് വാച്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ നേരിടാൻ ഫിലിപ്പീൻസ് ഭരണകൂടം പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഈ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ 82 ശതമാനം പേരും സർക്കാർ നടപടികളെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണെന്നും 12 ശതമാനം പേർ മാത്രമാണ് അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഫിലിപ്പീൻസ് ഭരണകൂടം വാദിക്കുന്നു. ആറു ശതമാനം പേർ പ്രതികരിക്കാൻ തയാറായില്ല. സർവേ പ്രകാരം 12 ശതമാനം പേരാണ് രാജ്യത്ത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ ഉള്ളതെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നത്. സർക്കാർ വിരുദ്ധ ചേരിയിലുള്ളവരാണ് ഇവരെന്നാണ് സർക്കാർ തന്നെ നൽകിയ വിശദീകരണം. എന്നാൽ വെറും 1200 പേർ മാത്രമാണ് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് രസകരമായ വസ്തുത.



ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രസിഡന്റ് റോഡിഗ്രോ ഡ്യൂട്ടെർട്ട്

യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും ഫിലിപ്പീൻസ് ഭരണകൂടത്തിനു പ്രതികൂലമായി നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരുമായ18 ഓളം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായമോ, വായ്പയോ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് സർക്കാർ‍ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രസിഡന്റിന്റെ കത്ത് പുറത്തു വന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ സർവേ സർക്കാർ പുറത്തു വിട്ടത്.



യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ സ്പെയിൻ, ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, ഐസ്‍ലൻഡ്, ഉക്രെയ്ൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻസിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ലഹരി മാഫിയ എന്ന പേരിൽ നിരവധി വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും കൊലപാതകങ്ങളും ഫിലിപ്പീൻസിൽ അരങ്ങേറുന്നുവെന്ന രാജ്യാന്തര മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളുടെ ആരോപണങ്ങളെ എന്നാൽ പുച്ഛത്തോടെയാണ് റോഡീഗ്രോ നേരിടുന്നത്.



ഹേഗിലെ രാജ്യാന്തര കോടതി ഫിലിപ്പീൻസിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. രാജ്യാന്തര കോടതിയിലെ ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രാതിനിധ്യം റദ്ദ് ചെയ്തു കൊണ്ടായിരുന്നു റോഡ്രിഗോയുടെ മറുപടി. ദേശീയ സർവേകളിൽ റോഡിഗ്രോയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന അമിതപിന്തുണയുടെ കണക്കുകൾ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഏത്രത്തോളം ന്യായമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതായി ഹ്യൂമൻ റൈറ്സ് വാച്ചിന്റെ ഏഷ്യ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഫിൽ റോബ്ട്ടസൺ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെതിരെ ശക്തമായി വാദിച്ച ഐസ്‌ലൻഡുമായി എല്ലാ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നു റോഡിഗ്രോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസിനെതിരെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ തള്ളി പ്രസിഡന്റിന്റെ വക്താവ് സൽവദോർ പനേലോയും രംഗത്തെത്തി.



രാജ്യാന്തര സമൂഹം ഫിലിപ്പീൻസിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ വച്ചുപുലർത്തുകയാണെന്നും അവർ പറയുന്നതു പോലെയാണെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീൻസിലെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിനെതിരെ ഇവിടത്തെ ജനം തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുമെന്നും എന്നാൽ ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾ സർക്കാരിനു ഒപ്പമാണെന്നും പനേലോ പറയുന്നു. പൊലീസുകാർക്കു അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതു പോലെ ജനത്തെ കൊന്നുതള്ളാനാകില്ലെന്നും പനേലോ പറയുന്നു. വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാതെ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ കെട്ടുകഥകൾ മെനയുകയാണെന്നും ആസൂത്രിത ആക്രമണങ്ങൾ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഇല്ലെന്നു പൊലീസും പറയുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസ് ഏഷ്യയിലെ ‘കൊലപാതകങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന’മായി മാറിയെന്ന രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിലെ ശീർഷകത്തിനെതിരെയും ഡ്യൂട്ടെർട്ട് പരിഹാസം ഉയർത്തി.



സേവനം നല്‍കാന്‍ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വെടി വയ്ക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ ജനത്തോടു പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട നേതാവ് കൂടിയാണ് ഡ്യൂടെർട്ട്. നികുതി നല്‍കുന്നവരാണ് നിങ്ങള്‍. സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാന്‍ ഏതെങ്കിലും അധികാരികള്‍ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ അവരുടെ കരണത്ത് അടിച്ചിടണം. നിങ്ങളുടെ കൈവശം ആയുധമുണ്ടെങ്കില്‍ അതുപയോഗിക്കാൻ മടിക്കരുത്. വെടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് കാലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വയ്ക്കുക. അത് ആളപായം ഒഴിവാക്കും – അടുത്തിടെ റോഡ്രിഗോ ഡ്യൂട്ടെർട്ട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.



ഫിലിപ്പീൻസ് ഭരിച്ച കുപ്രസിദ്ധ സ്വേച്ഛാധിപതി ഫെർഡിനാന്റ് മാർക്കോസിന്റെ ആരാധകനാണെന്നു പൊതുവേദികളിൽ തുറന്നു പറഞ്ഞയാൾ കൂടിയാണ് റോഡ്രിഗോ. എത്ര സമ്മർദ്ദമുണ്ടായാലും ലഹരിവേട്ട തുടരാനാണ് റോഡ്രിഗോയുടെ പദ്ധതിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ ഫിലിപ്പീൻസിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടൻ, ഓസ്ട്രേലിയ, തുടങ്ങി 16 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ധനസഹായം തേടില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റോഡ്രിഗോയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അതു വായിച്ചെടുക്കാം.

