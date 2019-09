ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച പെൺകുട്ടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ചിന്മയാനന്ദിനെതിരെ ലൈംഗികാരോപണം ഉന്നയിച്ച കോളജ് വിദ്യാർഥിനി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. ചിന്മയാനന്ദിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാരോപിച്ചു യുപി പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പെൺകുട്ടിയെ പ്രതിയാക്കി കേസെടുത്തിരുന്നു. ഷാജഹാൻപുരിലെ കോടതിയിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണ് പൊലീസ് സംഘം യുവതിയെ തടഞ്ഞുനിർത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്നു ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പിതാവിന്റെയും സഹോദരന്റെയും കൺമുന്നിൽ വച്ചാണ് പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.



കേസിൽ അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന യുവതിയുടെ ഹർജി കേസ് ഹൈക്കോടതിക്കു പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്നും അന്വേഷണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതു പ്രത്യേക ബെഞ്ചാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളിയിരുന്നു. ചിന്മയാനന്ദിന്റെ പരാതിയിൽ യുവതിയുടെ രണ്ടു ബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തിനെയും പൊലീസ് നേരത്തേ അറസ്റ്റുചെയ്തിരുന്നു. കേസന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയറിയിച്ച കോടതി പരാതിക്കാരിക്കു കീഴ്ക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നും കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അറസ്റ്റ് തടയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഷാജഹാൻപുരിലെ കോടതിയിലേക്കു പോകുംവഴിയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.



ഷാജഹാന്‍പൂര്‍ പീഡനക്കേസില്‍ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ചിന്മയാനന്ദിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചിന്ദമയാനന്ദിന്‍റെ ആശ്രമത്തിലെത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ചികിത്സയിലായിരുന്ന ചിന്മയാനന്ദ് ആശ്രമത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.



ഓഗസ്റ്റ് 24നാണ് പീഡന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് എസ്എസ് കോളജിലെ നിയമ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി വിഡിയോ പുറത്ത് വിട്ടത്. ഹോസ്റ്റല്‍ കുളി മുറിയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തി ഇതുപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരു വര്‍ഷത്തോളം പീഡനത്തിനിരയാക്കി എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. പിന്നീട് കാണാതായ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ദിവങ്ങള്‍ക്ക്ശേഷം ജയ്പൂരില്‍ നിന്നു കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തില്‍ സ്വമേധയ കേസ് എടുത്ത സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്‍ദേശ പ്രകാരമാണ് അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചത്.

