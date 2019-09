ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഡല്‍ഹിയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും ചെറിയ തോതില്‍ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. കശ്മീരിനു സമീപം ഇന്ത്യ-പാക്ക് അതിര്‍ത്തിയില്‍ റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 6.3 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായതിനു പിന്നാലെയാണ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. വൈകിട്ട് 4.35-ന് ഡല്‍ഹിയിലെ മിക്കയിടങ്ങളിലും സെക്കന്‍ഡുകള്‍ നീണ്ടുനിന്ന ഭൂചലനമാണ് ഉണ്ടായത്.

Earthquake of Magnitude:6.3, Occurred on:24-09-2019, 16:31:58 IST, Lat:32.9 N & Long: 73.7 E, Depth: 40 Km, Region: Pakistan - India (J & K ) Border region pic.twitter.com/tH6RDjGuxD — India Met. Dept. (@Indiametdept) September 24, 2019

കശ്മീര്‍, പഞ്ചാബിലെ ഛണ്ഡിഗഡ്, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഡെറാഡൂണ്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഭൂചലനമുണ്ടായി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഇസ്്‌ലാമാബാദിലും പെഷവാറിലും റാവല്‍പിണ്ടിയിലും ലാഹോറിലും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ആളപായമോ നാശനഷ്ടമോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

