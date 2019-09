ഇന്ത്യ–യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ; മോദി രാജ്യത്തിന്റെ പിതാവ്: ട്രംപ്

ന്യൂയോർക്ക്∙ ഇന്ത്യ–യുഎസ് വ്യാപാര കരാർ ഉടൻ നടപ്പാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ തീരുമാനം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി മികച്ച വ്യക്തിയും മികച്ച നേതാവുമാണെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.



നേരത്തേ ഇന്ത്യയുടെ നില ഏറെ മോശമായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് ഓർമയുണ്ട്. കുറേയേറെ ഭിന്നതകളും പോരാട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞാണ് മോദി എല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ചത്. ഒരു പിതാവിനെപ്പോലെ മോദി എല്ലാവരെയും ചേർത്തു. ഒരുപക്ഷേ അദ്ദേഹമായിരിക്കാം ഇന്ത്യയുടെ പിതാവ്. അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കേണ്ടത്– ട്രംപ് പറഞ്ഞു.



പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും പരസ്പരം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുമിച്ചു പോകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു– ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. പാക്കിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്ഐ അൽ– ഖയ്ദ ഭീകരർക്കു പരിശീലനം നൽകിയ കാര്യം പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മതിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അതു മോദി നോക്കിക്കോളുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മറുപടി.



ഹൂസ്റ്റണിൽ ഹൗ‍ഡി മോദി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതിന് നരേന്ദ്ര മോദി ട്രംപിനു നന്ദി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്താണ്, അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെയും നല്ല സുഹൃത്താണ്. യുഎസിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറെ അഭിമാനകരമായ നിമിഷമായിരുന്നു അതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഹൂസ്റ്റണിലെ ഹൗഡി മോദി പരിപാടിയിൽ ട്രംപിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പ്രധാനമന്ത്രി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന് സമ്മാനിച്ചു. ഇന്ത്യ– പാക്കിസ്ഥാൻ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയാറാണെന്നു മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു മുൻപ് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.



