‘മോദിക്കുമേൽ സമ്മർദമില്ല’; രാജ്യാന്തര വേദികളിലെ പരാജയം സമ്മതിച്ച് ഇമ്രാൻ ഖാൻ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കശ്മീർ വിഷയം രാജ്യാന്തരവൽക്കരിക്കാനുള്ള പാക്കിസ്ഥാന്റെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതായി സമ്മതിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ. വിഷയത്തിൽ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിന്റെ സമീപനത്തിൽ നിരാശനാണെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു. നരേന്ദ്ര മോദിയിൽ ഇതുവരെ രാജ്യാന്തര സമ്മർദമില്ല. എങ്കിൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ വിവിധ വേദികളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമെന്നും ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിൽ യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനിടെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക നിലവാരവും ആഗോള പ്രാധാന്യവും കൊണ്ടാണ് കശ്മീരിനെക്കുറിച്ചുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാടുകൾ രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. 120 കോടി ജനങ്ങളുടെ വിപണിയായിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇന്ത്യയെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഷാ മെഹ്മൂദ് ഖുറേഷി, യുഎന്നിലെ പാക്ക് പ്രതിനിധി മലീഹ ലോധി എന്നിവരും ഇമ്രാൻ ഖാനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ജമ്മു കശ്മീരിനു പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന 370ാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ വിവിധ രാജ്യാന്തര വേദികളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കശ്മീർ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണെന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനോടു യോജിക്കുന്ന സമീപനമാണ് എല്ലാവരും സ്വീകരിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച യുഎൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിലും വിഷയം ഉന്നയിക്കാനാണ് പാക്കിസ്ഥാന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ഇമ്രൻ ഖാനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾ‍‍ഡ് ട്രംപുമായി പ്രത്യേക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ തയാറാണെന്നു ട്രംപ് ഇമ്രാനോട് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.

കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിൽ രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിൽ നിന്നു പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെട്ടെന്നും പാക്കിസ്ഥാനെയല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയെയാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ബ്രിഗേഡിയർ (റിട്ട.) ഇജാസ് അഹമ്മദ് ഷാ നേരത്തെ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ 58 രാജ്യങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനോടൊപ്പമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ അവകാശപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് വാർത്താ ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യയെയാണ് രാജ്യാന്തര സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

