നിന്റെ ചോര ഞാൻ രുചിക്കും; 300ലേറെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ഭീഷണി സന്ദേശം: പിടിയിൽ

ഫ്ലോറിഡ∙ 369 ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നും 18 ഇമെയില്‍ അഡ്രസുകളില്‍ നിന്നും നിരന്തരം തന്റെ എതിരാളികൾക്കു ഭീഷണി സന്ദേശം അയച്ച യുവതിക്കു യുഎസിൽ അഞ്ചുവർഷം തടവ് ശിക്ഷ. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അഞ്ച് പേർക്കാണ് ഫിറ്റ്നെസ് ട്രെയിനറായ ടാമ്മി സ്റ്റെഫൻ (37) നിരന്തരം സന്ദേശം അയച്ചത്.



ബോഡി ബിൽഡിങ് രംഗത്തെ തന്റെ എതിരാളികളെയും മുൻ വ്യവസായ പങ്കാളികളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചതെന്നു ടാമ്മി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു. നിന്നെ പല കഷ്ണങ്ങളായി വെട്ടി മുറിക്കുമെന്നും ചോര രുചിക്കുമെന്നും തുടങ്ങുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് ഇവർ എതിരാളികൾക്കു അയച്ചിരുന്നത്.



മുൻ വ്യവസായ പങ്കാളിക്കെതിരെ വ്യാജ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനും വ്യാജ തെളിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനും ഇവരെ നേരത്തെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. തന്റെ മകളെ മുൻ വ്യവസായ പങ്കാളി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന ആരോപണം ടാമ്മി ഉയർത്തിയെങ്കിലും അന്വേഷണത്തിൽ പരാതി വ്യാജമാണെന്നും തെളിഞ്ഞു.

2018 ജൂലൈ 9നാണ് തന്റെ മുൻ വ്യവസായ പങ്കാളി തലയില്ലാത്ത ഒരു പാവക്കുട്ടിയെ തന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ െകാണ്ടു വന്നിട്ടുവെന്നു കാണിച്ച് ടാമ്മി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. കുട്ടിയ്ക്കുള്ള പുതിയ കളിപ്പാട്ടം എന്ന് അതിൽ എഴുതിയിരുന്നതായും ടാമ്മി നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. തുടർന്ന് തന്റെ മകളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതായും ടാമ്മി ആരോപണം ഉയർത്തി. 12കാരിയായ മകൾ നായയ്ക്കു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് തട്ടികൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടന്നതെന്നും ടാമ്മി പറഞ്ഞു.



ടാമ്മിയുടെ മുൻ വ്യവസായ പങ്കാളിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടന്നുവെങ്കിലും കുട്ടിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ പരാതി വ്യാജമാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. മുൻ വ്യവസായ പങ്കാളിയെ വ്യാജ തെളിവുകൾ നിരത്തി കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനു ടാമ്മി അറസ്റ്റിലായി. പിന്നീടാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഭീഷണി ഉയർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പിടിയിലായത്.



English Summary: US Fitness Expert Created Over 300 Fake Accounts To Harass Rival