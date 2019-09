പൂണെയിൽ കനത്ത മഴ; 12 മരണം, 15,000 പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു

പുണെ (മഹാരാഷ്ട്ര) ∙ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മതിലിടിഞ്ഞു വീണും പുണെയിൽ 12 പേർ മരിച്ചു. പ്രളയം ബാധിച്ച അർണേശ്വറിൽ മതിലിടിഞ്ഞു വീണ് ഒൻപതു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മുംബൈ – ബെംഗളൂരു ദേശീയപാതയിൽ ശിവപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ദർഗയിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന അഞ്ച് പേർ ഒഴുകിപ്പോയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പുരന്ദറിൽ രണ്ടു പേരെ കാണാതായി.

15,000 പേരെ ബാരാമതിയിൽ നിന്നു മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചെന്നും സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. ‘പുണെയിലും ബാരാമതിയിലും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണസേനയുടെ രണ്ടു ടീമിനെ വീതം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്ക ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണസേനയുടെ ഒരു ടീം കൂടി ബാരാമതിയിക്കു തിരിച്ചു. നസാരെ ഡാം തുറന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ സർക്കാർ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വ്യാഴാഴ്ച മഴയ്ക്കു ശമനമുണ്ടായെങ്കിലും പലയിടത്തും വീടുകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ചിലയിടങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന അഞ്ഞൂറോളം ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്കൂളുകളും കോളജുകളും വ്യാഴാഴ്ച അടച്ചിടാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാർ ഉത്തരവു നൽകിട്ടുണ്ട്.



