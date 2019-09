അജിത് ഡോവൽ വീണ്ടും കശ്മീരിൽ; സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തും

ജമ്മു ∙ കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനെ തുടർന്നുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ ദേശിയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ കശ്മീരിൽ. മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രധാനമന്ത്രിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള അജിത് ഡോവലിന്റെ കശ്മീർ സന്ദർശനത്തിന് പ്രധാന്യമേറെയാണ്.

ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് അജിത് ഡോവലിനെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ നേരിട്ടു വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്കൊപ്പമുള്ള യുഎസ് സന്ദർശനം അജിത് ഡോവൽ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിൽനിന്നു വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയതടവുകാരെ സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടവുമായും വിശകലനം നടത്തും.

നുഴഞ്ഞുകയറ്റം വർധിക്കുന്നെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡോവലിന്റെ കശ്മീർ സന്ദർശനം. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം തടയുന്നതിന് അവശ്യമായ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചും അദ്ദേഹം സുരക്ഷാ സേനയുമായി ചർച്ച നടത്തിയേക്കും. രണ്ടു മാസത്തിനിടെ അറുപതോളം ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്കു നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ജൂലൈ വരെയുള്ള ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ ഏഴു മാസങ്ങളിൽ 35 ഭീകരർ മാത്രം നുഴഞ്ഞുകയറിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളിലാണ് അത് അറുപതായി ഉയർന്നത്.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുകളഞ്ഞതിനു ശേഷം അജിത് ഡോവലിന്റെ രണ്ടാമത് കശ്മീർ സന്ദർശനമാണിത്. ആദ്യ സന്ദർശനത്തിൽ പതിനൊന്നു ദിവസം കശ്മീരിൽ തങ്ങിയ അദ്ദേഹം വഴിയോരത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും തദ്ദേശവാസികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഷോപ്പിയാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു.

