ന്യൂഡൽഹി ∙ 13,500 കോടി രൂപയുടെ പഞ്ചാബ് നാഷനൽ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി മെഹുൽ ചോക്സി രാജ്യം വിട്ടത് നിയമാനുസൃതമെന്ന ഇന്ത്യയുടെ മുൻ നിലപാട് ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമെന്ന് ആന്റിഗ്വ പ്രധാനമന്ത്രി ഗാസ്റ്റൺ ബ്രൗൺ. ചോക്സി രാജ്യം വിട്ടത് നിയമാനുസൃതമെന്ന് മുൻപു നിലപാട് സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ, പിന്നീട് അദ്ദേഹം വഞ്ചകനാണെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഗാസ്റ്റൺ ബ്രൗൺ അറിയിച്ചു.

മെഹുൽ ചോക്സിയെ ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചയക്കുമെന്ന് ആന്റിഗ്വ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ‘മെഹുൽ ചോക്സി വഞ്ചകനാണെന്ന വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന് യാതൊരു ഗുണവുമില്ല. ചോക്സിയുടെ അപേക്ഷകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ശേഷം ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കും. അദ്ദേഹത്തിനു മേലുള്ള കേസുകളിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടില്ല. നടപടികൾ പൂർത്തിയാകാൻ കുറിച്ചു സമയം വേണ്ടിവരും.’- ഗാസ്റ്റൺ ബ്രൗൺ പറഞ്ഞു.

13,500 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പു നടത്തിയ ചോക്സിയും നീരവ് മോദിയും കുടുംബസമേതം 2018 ജനുവരിയിലാണു രാജ്യം വിട്ടത്. ഇതിനു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണു പിഎൻബിയുടെ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചു പുറംലോകം അറിയുന്നത്. തുടർന്ന് ഇരുവരുടെയും പാസ്പോർട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ റദ്ദാക്കി. ഇരുവർക്കുമെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റാണു പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇന്റർപോൾ റെഡ്കോർണർ നോട്ടിസും ഇറക്കി. കരീബിയൻ രാജ്യമായ ആന്റിഗ്വയിലെത്തിയ ചോക്സി അവിടുത്തെ പാസ്പോർട്ടു സംഘടിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് ആന്റിഗ്വയുടെ പൗരത്വവും ചോക്സിക്കു ലഭിച്ചു.

നീരവ് മോദിക്കും മ‌െഹുൽ ചോക്സിക്കുമായി ഇന്ത്യയിലും യുകെയിലും യുഎഇയിലുമായി 3,500 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളുണ്ടെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് മുംബൈയിലെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ചാൽ ജനക്കൂട്ടം മർദ്ദിച്ചുകൊല്ലുമെന്നു വ്യക്തമാക്കി ചോക്സി ജാമ്യമില്ലാ വാറന്റ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. മുൻജീവനക്കാരും കടം വാങ്ങിയവരും തന്നെ ആക്രമിക്കുമെന്നും ജയിലിൽ പോലും സുരക്ഷയുണ്ടാവില്ലെന്നുമാണ് ചോക്സി അറിയിച്ചത്.



English Summary: Antigua prime minister Gaston Browne says Mehul Choksi a crook will be extradited to India