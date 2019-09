ന്യൂഡൽഹി ∙ അറബിക്കടലിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു നാവികാഭ്യാസം നടത്തുന്ന പാക്കിസ്ഥാനെതിരെ കനത്ത ജാഗ്രതയോടെ ഇന്ത്യ. പാക്കിസ്ഥാന്റെ സൈനികാഭ്യാസം നിരീക്ഷിക്കാനും അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണമുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കാനും നാവികസേന ഒരുങ്ങിയതായി ഒരു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ, അന്തർവാഹിനികൾ, പട്രോളിങ്ങിനുള്ള വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സന്നാഹങ്ങളാണു സമുദ്രാക്രമണങ്ങളെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്.

ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ നാവികാഭ്യാസം എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ തയാറെടുപ്പിനു കാരണം. രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് പിന്തുണ നേടാനുള്ള പാക്ക് ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കാകട്ടെ വലിയ തോതിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പിന്തുണ കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അതിരുകടക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് സൈന്യം ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പതിവായി നടത്താറുള്ള സൈനിക പരിശീലനമാണെങ്കിലും ഏതു നിമിഷമാണു പാക്കിസ്ഥാന്റെ മനസ്സു മാറുന്നതെന്നു പറയാനാവില്ല. പാക്ക് സൈന്യം ആക്രമിച്ചേക്കുമെന്ന ഭീഷണി അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്. അതിനാലാണ് ഇന്ത്യ ജാഗ്രതയോടെ നിലകൊള്ളുന്നത്. അയൽരാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നു തെറ്റായ ഏതു നീക്കമുണ്ടായാലും തടയാനും തിരിച്ചടിക്കാനും സന്നദ്ധമാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

സൈനിക പ്രകടനത്തിനു മുന്നോടിയായി, അറബിക്കടലിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തു കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന വാണിജ്യ കപ്പലുകൾക്കു പാക്കിസ്ഥാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 25 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ‘ലൈവ്’ മിസൈൽ, റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം, വെടിവയ്പ് എന്നിവയുണ്ടാകുമെന്നാണു മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്. പരിശീലനം പൂർണമായും ഇന്ത്യയുടെ നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും നിരീക്ഷിക്കും. ബാലാക്കോട്ട് വ്യോമാക്രമണത്തിനു ശേഷം പാക്കിസ്ഥാൻ സൈന്യമോ ഭീകരരോ ഏതു സമയത്തും പ്രത്യാക്രമണം നടത്തിയേക്കാമെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



English Summary: India deploys warships to keep tabs on Pakistan's naval exercise