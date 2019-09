വിക്രാന്തിലെ മോഷണം: അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്ത് എൻഐഎ; പുതിയ എഫ്ഐആർ

കൊച്ചി ∙ ഷിപ്‌യാഡിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വൻകിട വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്തിൽനിന്നു ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ മോഷണം പോയ കേസ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) ഏറ്റെടുത്തു. എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അട്ടിമറിയടക്കമുള്ള വശങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുയർന്നതാണ് എൻഐഎ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം.

കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കമ്മിഷണർ വിജയ് സാഖറെയുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. നിലവിൽ മോഷണത്തിനാണു പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിറ്റി ഡപ്യുട്ടി കമ്മിഷണർ ജി.പൂങ്കുഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമായിരുന്നു കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്.

അഞ്ചു വീതം മൈക്രോ പ്രോസസറുകൾ, ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ, റാമുകൾ എന്നിവയാണു മോഷണം പോയത്. കേബിളുകളും കോളിങ് സ്റ്റേഷൻ അടക്കമുള്ള മറ്റു ചില ഉപകരണങ്ങളും മോഷണം പോയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികലാഭം ഉന്നമിട്ടുള്ള മോഷണമാണെന്നാണു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്.

കപ്പലിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (ഐപിഎംഎസ്) എന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനത്തിന്റെ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളാണു മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. വിദേശ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെ, ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആണ് ഇത് കപ്പലിനു ചേർന്ന വിധത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം ഭെല്ലിനോടും ഇറ്റലിയിലെ കമ്പനിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

