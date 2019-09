പിറവം പള്ളി: യാക്കോബായ സഭാംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു നീക്കണമെന്ന് കോടതി

പിറവം ∙ ഓർത്തഡോക്സ്–യാക്കോബായ സഭാ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്ന പിറവം സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലുള്ള യാക്കോബായ സഭാംഗങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേമുക്കാലോടെ നടപടി ക്രമങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകി.

അതേസമയം, കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പള്ളിയിലെത്തുന്ന വിശ്വാസികളെ തടയില്ലെന്ന് യാക്കോബായ സഭ മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ സക്കറിയ മാർ പോളികാർപ്പസ് പറഞ്ഞു. കോടതി പറഞ്ഞ പട്ടികയിലുള്ളവര്‍ക്കു മാത്രം അകത്തു പ്രവേശിക്കാം. എന്നാൽ ആരാധനയുടെ പേരിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരുന്നവർക്ക് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല. വിശ്വാസികളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആരാധന നടത്താനുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങളുടെ ശ്രമം യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ തടഞ്ഞതു സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു. പള്ളിയുടെ പ്രധാന ഗേറ്റ് യാക്കോബായ സഭാംഗങ്ങൾ താഴിട്ടു പൂട്ടി പള്ളിക്കകത്തു പ്രാർഥനാ യജ്ഞം നടത്തിയതോടെ പള്ളിയുടെ ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടി ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങൾ പ്രാർഥന നടത്തി. ശക്തമായ പൊലീസ് സന്നാഹവും സ്ഥലത്തുണ്ട്.

സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭാംഗങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കാനെത്തിയത്. എന്നാൽ, തലേന്നു രാത്രി തന്നെ ശ്രേഷ്ഠ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്കാ ബാവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരും വിശ്വാസികളും പള്ളിക്കകത്തു പ്രാർഥനാ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെ, ഇരു സഭയിലെയും വൈദികർ ഉൾപ്പെട്ട 66 പേർക്കെതിരെ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2 മാസത്തേക്ക് ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും പള്ളിയിലോ പരിസരത്തോ പ്രവേശിച്ചാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും.



