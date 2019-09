ന്യൂഡൽഹി ∙ കള്ളപ്പണക്കേസില്‍ റോബര്‍ട്ട് വാധ്‌രയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കസ്റ്റഡിയിൽ വേണമെന്ന് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. റോബര്‍ട്ട് വാധ്‌രയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. അന്വേഷണവുമായി റോബര്‍ട്ട് വാധ്‌ര സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിലേക്കു നീളുന്ന പണമിടപാട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റോബര്‍ട്ട് വാധ്‌രയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങൾ‌ക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറായില്ല എന്നതിനർഥം അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. തെളിവുകളോ സാക്ഷികളെയോ അട്ടിമറിക്കാൻ വാധ്‌ര ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ല. ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് റോബര്‍ട്ട് വാധ്‌രയ്ക്ക് ഭൂമിയില്ല. കോടതിയുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ റോബര്‍ട്ട് വാധ്‌രയെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനാണ് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആരോപണങ്ങളെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. കേസ് നവംബർ അഞ്ചിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

അനധികൃത ഭൂമിയിടപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേസുകളാണ് വ‌ാധ്‌രയ്ക്കെതിരെയുള്ളത്. ലണ്ടനിലെ ബ്രയാൻസ്റ്റൺ സ്‌ക്വയറിൽ 19 ലക്ഷം ബ്രിട്ടിഷ് പൗണ്ട് (16.74 കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചെന്ന കേസിലാണ് അന്വേഷണം. ഹരിയാനയിലും രാജസ്ഥാനിലും ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും റോബര്‍ട്ട് വാധ്‌രയ്ക്കെതിരെ ആരോപണമുണ്ട്.



English Summary: Need custody of Robert Vadra, says Enforcement Directorate in Court