ഭീകരനു ‘കുടുംബം നോക്കണം’; പണം അനുവദിക്കണമെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ

ന്യൂയോർക്ക് ∙ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരൻ ഹാഫിസ് സയീദിന്റെയും നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെയും പ്രതിമാസ ചെലവുകൾക്കായി പണം പിൻവലിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ നൽകിയ അപേക്ഷ അനുവദിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ രക്ഷാസമിതി. നാലംഗ കുടുംബത്തിന്റെ ഭക്ഷണം, വെള്ളം, വസ്ത്രം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നതു ഹാഫിസ് സയീദാണെന്നു കാട്ടിയാണ് 1,50,000 പാക്കിസ്ഥാൻ കറൻസി (68,132.33 ഇന്ത്യൻ രൂപ) പിൻവലിക്കാൻ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ രക്ഷാസമിതിയോട് പാക്കിസ്ഥാൻ അനുമതി തേടിയത്.

അപേക്ഷയിൽ എതിർപ്പ് ഉയരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പണം പിൻവലിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ രക്ഷാസമിതി അറിയിച്ചു. എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 15 ആയിരുന്നു. എന്നാൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു നിർദേശം നൽകിയെന്ന് രക്ഷാസമിതി അറിയിച്ചു.

ലഹോറിലെ എൻജിനിയറിങ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സർവകലാശാലയിൽ 1974 മുതൽ 1999 വരെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറായി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന പാക്ക് പൗരൻ ഹാഫിസ് സയീദ് നൽകിയ അപേക്ഷ എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് രക്ഷാസമിതിക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ കത്ത് നൽകിയത്. അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ 25 വർഷം സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പെൻഷനായി 45,700 പാക്കിസ്ഥാൻ രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചിരുന്നതായും കത്തിൽ പറയുന്നു. യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ 1267 ാം പ്രമേയത്തെ തുടർന്നാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ചതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

2008 ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്നാണ് ഹാഫിസ് സയീദിനെ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനാ രക്ഷാസമിതി നിരോധിച്ചത്. 166 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടത്തിയത് ജമാഅത്തുദ്ദഅവയുടെ ഭാഗമായ ലഷ്കറെ തയിബയായിരുന്നു.



