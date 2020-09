പാലായ്ക്ക് ഇനി ‘പുതു’ മാണി; യുഡിഎഫിനെ തറപറ്റിച്ച് മാണി സി.കാപ്പൻ

കോട്ടയം∙ അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടു കാലം കെ.എം.മാണിക്കൊപ്പം മാത്രം നിന്ന പാലാ നിയോജക മണ്ഡലം ഒടുവിൽ പുതുവിധിയെഴുതി. ഇതാദ്യമായി മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലായ്ക്കും മാണിക്കും പുതിയ പിൻഗാമി–എൽഡിഎഫിന്റെ മാണി സി.കാപ്പൻ. വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജോസ് ടോമിനെ മുന്നിലെത്താൻ അനുവാദിക്കാതെയായിരുന്നു എൻസിപിയുടെ കാപ്പന്റെ മുന്നേറ്റം. മാണി സി.കാപ്പൻ 54,137 വോട്ട് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ജോസ് ടോമിന് ലഭിച്ചത് 51,194 വോട്ട് മാത്രം. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എൻ.ഹരിക്കാകട്ടെ 18,044 വോട്ടും. ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കെ.എം.മാണിക്കു പിന്നിൽ രണ്ടാമതായ കാപ്പന് മധുരപ്രതികാരം കൂടിയായി ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം.

കഴിഞ്ഞ 10 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കിടെ ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നാലാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത്. 1996 (68.01%), 2001 (64.02), 2006 (70.44) വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇത്തവണ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാലാ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 71.43% വോട്ട് മാത്രം. അതായത് ആകെ 1,79,107 വോട്ടർമാരിൽ 1,27,939 പേർ. മണ്ഡലത്തിലെ മുത്തോലി, മീനച്ചിൽ, കൊഴുവനാൽ, എലിക്കുളം എന്നീ പഞ്ചായത്തുകൾ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നത്. പാലാ നഗരസഭയും ഭരണങ്ങാനം, രാമപുരം, മേലുകാവ്, മൂന്നിലവ്, കരൂർ, തലപ്പലം, തലനാട്, കടനാട് പഞ്ചായത്തുകളും എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം നിന്നു.

2016ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 77.58 ശതമാനമായിരുന്നു പാലായിലെ പോളിങ് (1,39,775 പേർ). 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 72.68 ശതമാനവും– അതായത് 1,29,037 പേർ. ഇത്തവണ 1557 പുതിയ വോട്ടർമാരായിരുന്നു പട്ടികയിൽ. വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താത്തവരുടെ എണ്ണം അരലക്ഷത്തോളം – 51,168 പേർ.

പോളിങ്ങിലെ കുറവ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കില്ലെന്നാണ് എല്ലാ മുന്നണികളും അവകാശപ്പെട്ടത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജോസ് ടോമും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി മാണി സി.കാപ്പനും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി എൻ.ഹരിയും ഈ അവകാശവാദത്തിൽ മൽസരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇത്തവണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മീനച്ചിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ– 75.78%. കുറവ് മേലുകാവിലും– 66.78%. വെള്ളാനി ഗവ.എൽപി സ്കൂളിലെ 60–ാം നമ്പർ ബൂത്തിലും വിളക്കുമാടം ഗവ. എൽപി സ്കൂളിലെ 147–ാം നമ്പർ ബൂത്തിലുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോളിങ്: 83.78%. ഏറ്റവും കുറവ് പോളിങ് മേലുകാവ് ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി എൽപി സ്കൂളിലെ 42–ാം നമ്പർ ബൂത്തിലും– 62.62%. ആകെ 176 ബൂത്തുകളിലാണ് പോളിങ് നടന്നത്.

