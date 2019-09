ഭോപാൽ∙ കേസന്വേഷണം നേരിടുന്നവരിൽ പലരും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിക്കുന്ന ‘വ്യാപം’ കേസിനു ശേഷം മധ്യപ്രദേശിനെ ഞെട്ടിച്ച് അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളില്‍ വീണ്ടുമൊരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വെള്ളിടിമുഴക്കം. പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ തട്ടിപ്പും ആൾമാറാട്ടവും നടത്തി ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾക്ക് അനധികൃതമായി സർക്കാർ നിയമനം നേടിക്കൊടുത്ത തട്ടിപ്പാണ് വ്യാപം. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ തന്നെ അടിവേരിളക്കാൻ പോന്ന ആ തട്ടിപ്പിനു സമാനമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന പെൺകെണിക്കേസും.



രണ്ടു തട്ടിപ്പിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും അധികാരകേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത് നിർണായക സ്വാധീനം. 7–8 വർഷമായിട്ടും പിടിക്കപ്പെടാതെ മധ്യപ്രദേശിൽ പെൺകെണി സംഘത്തിനു മുന്നോട്ടു പോകാനായതിനു പിന്നിലും ആ സ്വാധീനം തന്നെയായിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭരണസംവിധാനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെൺകെണിക്കേസെന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചതാകട്ടെ കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സഞ്ജീവ് ഷമിയും.

കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ശ്വേത വിജയ് ജെയിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും ശക്തയായ ‘ഇടനിലക്കാരി’ ആവുകയെന്നതായിരുന്നു. സർക്കാർ കരാറുകളിൽ കണ്ണെറിഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം. സർക്കാർതലത്തിൽ തങ്ങൾക്കാവശ്യമായ എന്തു കരാർ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാന്‍ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചതാകട്ടെ കോളജ് വിദ്യാർഥിനികളെ ഉൾപ്പെടെ.

ആ ക്ലബിൽ നിന്നു തുടക്കം

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കൈ നോക്കാനിറങ്ങി പരാജയപ്പെട്ടായിരുന്നു ശ്വേത ഹണി ട്രാപ്പിലേക്കു മാറുന്നത്. ഇതിനായി അവർ നിയോഗിച്ചതാകട്ടെ ആരതി ദയാൽ, ബർഖ ഭട്നാഗർ തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടികളെയും. മധ്യപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണസംവിധാനത്തിനും ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സാന്നിധ്യമായി മാറാനുള്ള ശ്വേതയുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇരകളാവുകയായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികളെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം.

ആരതി ദയാൽ (ചിത്രം: ഫെയ്സ്ബുക്)

മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗർ ആണ് ശ്വേതയുടെ സ്വദേശം. രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളെയും ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ലക്ഷ്യം വച്ചായിരുന്നു അവിടെ നിന്നു ഭോപാലിലേക്കു മാറിയതു തന്നെ. ഭോപ്പാലിലെ ഒരു ആഡംബര ക്ലബ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു മുപ്പത്തിയൊൻപതുകാരിയായ ശ്വേത ആദ്യം വലവിരിച്ചത്. തനിക്കു ‘വേണ്ടവരെയെല്ലാം’ ഒരുമിച്ച് ഒരിടത്തു ലഭിക്കുമെന്നതായിരുന്നു ക്ലബിന്റെ പ്രത്യേകത. മന്ത്രിമാരും ഐഎഎസുകാരും ഉൾപ്പെടെ അധികാരത്തിന്റെ നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഒത്തുകൂടുന്ന ആ ക്ലബിൽ നിന്നു തന്നെ ശ്വേതയ്ക്കു തന്റെ ഇരകളെയും ലഭിച്ചു.

രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പെൺകുട്ടികളെ കാണിച്ചു വശീകരിച്ച് ക്ലബിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നീട് ഇതിന്റെ വിഡിയോ ചിത്രീകരിക്കും. അതുപയോഗിച്ചായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്– ഒന്നുകിൽ കോടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രധാനമായ സർക്കാർ രേഖയോ കരാറോ. ഇതായിരുന്നു ശ്വേതയുടെ ആവശ്യം.

മുറി ഏതാണെന്നു പോലും അറിയില്ല!

ആഡംബര ക്ലബിലെ അംഗങ്ങളായ മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന മുറികളിലേക്കാണ് ആദ്യകാലത്ത് പെൺകുട്ടികളെ എത്തിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാമെന്നതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഗുണം. അതിനാൽത്തന്നെ ക്ലബിലെ പല ‘ചെക്ക് ഇൻ’ വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. റജിസ്റ്ററുകൾ കാണാതായെന്നായിരുന്നു മറുപടി. സിസിടിവിയിൽ നിന്നുൾപ്പെ‍ടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തെളിവുണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പലതും ‘അപ്രത്യക്ഷമായെന്നാണു’ പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം.

പെൺകെണി കേസിൽ പിടിയിലായവർ.

പെൺവാണിഭ സംഘം തന്നെ ബ്ലാക്മെയിൽ ചെയ്ത് 3 കോടി രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായുള്ള ഇൻഡോർ മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ എൻജിനീയർ ഹർഭജൻ സിങ്ങിന്റെ പരാതിയിലായിരുന്നു ഹണിട്രാപ് കേസ് ചുരുളഴിയുന്നത്. ഇയാളെ അന്വേഷണവിധേയമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബിരുദ വിദ്യാർഥിനിയായ പതിനെട്ടുകാരിയെ കാണിച്ചായിരുന്നു ഹർഭജനെ കുടുക്കിയത്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചുള്ള വിഡിയോ ശ്വേതയുടെ സഹായി ആരതി ദയാൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു. എട്ടു മാസത്തോളം വിഡിയോയുടെ പേരിൽ ഹർഭജന് പണം നൽകേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ മൂന്നു കോടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോഴായിരുന്നു പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്.

ആരതിയെ വിളിച്ച് 50 ലക്ഷം നൽകാമെന്ന് ഹർഭജനെക്കൊണ്ടു പറയിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ ശ്വേത വിജയ്, സഹായികളായ ആരതി ദയാൽ, ശ്വേത സ്വപ്നിൽ ജെയ്ൻ, മോണിക്ക യാദവ്, ബർഖ സോണി, ഓംപ്രകാശ് കോറി എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ആദ്യം കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരും മന്ത്രിമാരും ഇടപെട്ടു ശ്വേതയ്ക്കു നൽകിയ കരാറുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

വിഡിയോ ട്രെയിനുകളിലും!

ക്ലബുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, വീടുകൾ, ഫാം ഹൗസ്, ഗെസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ട്രെയിനിൽ വരെ പലരും യുവതികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഡിയോകളാണ് പൊലീസിനു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാൻ, മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന, ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി പകർത്തിയ വിഡിയോകളും പെണ്‍കെണി സംഘത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നുള്ള പണവും ‘സമ്മാനങ്ങളും’ കൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനിടെ ശ്വേതയുടെ ഹണിട്രാപ് സംഘം സ്വന്തമാക്കിയത് കോടിക്കണക്കിനു രൂപയും ഭൂമിയും ആഡംബര കാറുകളും വീടുകളുമൊക്കെയായിരുന്നു. വിഡിയോകൾക്കും മറ്റു തെളിവുകൾക്കുമൊപ്പം കോടിക്കണക്കിനു രൂപയും പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ഉറവിടം അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മൂന്ന് മുഖ്യപ്രതികളെയും കോടതി ഒക്ടോബർ നാലു വരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ലഭിച്ച വിഡിയോകളുടെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും പൊലീസിന്റെ അടുത്ത നടപടി.

ആരതി ദയാൽ, ശ്വേത ജെയിൻ

തുടക്കം വിജയകരമാവുകയും ഉന്നതനേതാക്കളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാവുകയും ചെയ്തതോടെ ശ്വേത അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു കടന്നു. വിവിധ കോർപറേറ്റ്, നിർമാണ കമ്പനികൾക്ക് സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുമതികൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരിയാവുകയായിരുന്നു അത്. കോടികൾ അതിനു പ്രതിഫലമായും വാങ്ങി. തന്റെ കയ്യിലുള്ള വിഡിയോകളും സെക്സ് ചാറ്റ് സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകളും ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അനധികൃമായി ശ്വേത വിവിധ കമ്പനികൾക്കു നേടിക്കൊടുത്ത കരാറുകള്‍ ഒട്ടേറെയാണ്. കോർപറേറ്റുകൾക്കു വമ്പൻ കരാറുകള്‍ അനായാസം മറിച്ചു കൊടുത്തു. കോടികൾ മറിയുന്ന സർക്കാര്‍ കരാറുകളും ശ്വേതയുടെ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചു.

കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തിനു മുന്നിലെ വലിയ വെല്ലുവിളി കൂടിയാണ് ഇത്തരം അനധികൃത ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്തുകയെന്നത്. പബ്ലിക് റിലേഷന്‍സ്, നഗരവികസനം, കൃഷി, വനം, സാംസ്കാരികം, ജലവിഭവം, തൊഴില്‍ തുടങ്ങി സർക്കാർ കരാറുകൾക്കു വേണ്ടി ശ്വേത ഇടപെടാത്ത വകുപ്പുകളും കുറവ്. സർക്കാരിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിലോ തെറ്റായ രീതിയിലോ ഏതെങ്കിലും കരാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ ഏതു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായാലും കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രിമാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആയിരക്കണക്കിന് സെക്സ് ക്ലിപ്പുകൾ

ശ്വേതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ എൻജിഒകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്കായിരുന്നു പെൺകെണിയിൽ കുരുങ്ങിയവർ പണം അയച്ചിരുന്നത്. ഈ ഇടപാടുകളും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. എട്ടു മുൻ മന്ത്രിമാരും 12 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലവിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഐഎഎസുകാരും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ആയിരത്തിലേറെ സെക്സ് ചാറ്റ് ക്ലിപ്പുകൾ, ലൈംഗിക വിഡിയോകൾ, ഓഡിയോ തുടങ്ങിയവയും കണ്ടെടുത്തവയിലുണ്ട്. മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ പല ദൃശ്യങ്ങളും മെമറി കാർഡുകളിൽ നിന്നും ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുക്കുന്ന ജോലിയും തുടരുകയാണ്.

തുടക്കത്തിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ശ്വേതയ്ക്കു കീഴിൽ തന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു പെൺകെണി സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം. ഒരു വിഭാഗത്തിനു നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ബർഖ സോണി കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ ഐടി സെൽ പ്രവർത്തകൻ അമിത് സോണിയുടെ ഭാര്യയാണ്. ബിജെപി എംഎൽഎ ബ്രിജേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ശ്വേതയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാത്ത്‌വാഡ കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ശ്വേതയ്ക്ക്. അയാൾ വഴിയാണ് പ്രതാപ് സിങ്ങിനെ പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇങ്ങനെ ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പെൺകെണിയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ശ്വേത ജെയിൻ, ആരതി ദയാൽ

ഇൻഡോറിൽ നിന്നും ഭോപാലിൽ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പെൺകുട്ടികളെ പല മന്ത്രിമാരുടെയും എംഎൽഎമാരുടെയും മുൻ എംപിമാരുടെയും വസതികളിലും ഓഫിസുകളിലും കണ്ടതായി പലരും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ് നേരിടേണ്ടി വന്ന മുൻ എംപിമാരിലൊരാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്കും ശ്രമിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ മൂന്നു മുൻ മന്ത്രിമാരുമായും ഇൻഡോറിലെ മുൻ എംഎൽഎയുമായും തനിക്കു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ശ്വേതയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ, ഭർത്താവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ശ്വേത രണ്ടു വർഷം മുൻപ് തന്റെ ഫ്ലാറ്റും വാടകയ്ക്കു ചോദിച്ചിരുന്നതായി ബിജെപി എംഎൽഎ ദിലീപ് സിങ് പരിഹാർ മൊഴി നല്‍കി. പിന്നീട് ഇവിടം ഒഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബ്രിജേന്ദ്ര പ്രതാപ് സിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിലേക്കു മാറിയത്.

മുൻമന്ത്രിയുടെ മകനും!

മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ മകന്റെ പേരാണ് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും പുതുതായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പെൺകെണി സംഘത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രി ഇടപെട്ട് കോടികൾ നൽകിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. മകൻ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വിഡിയോയിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ തെളിവ് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. 15 വർഷക്കാലം ബിജെപി ഭരിച്ചപ്പോൾ നടമാടിയ വ്യാപം അഴിമതിയാണ് ഇത്തരമൊരു പെൺകെണിക്ക് വിളനിലമൊരുക്കിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് പറയുന്നു. വ്യാപം കേസ് ഒതുക്കിയതു പോലെ ഈ കേസും ഒതുക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമം. അതിനാലാണ് കേസ് സിബിഐക്കു വിടണമെന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

വ്യാപം കേസിൽ എന്തു സംഭവിച്ചെന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അതേ വിധി തന്നെയായിരിക്കും സിബിഐ വന്നാൽ പെൺകെണിക്കേസിലും സംഭവിക്കുകയെന്നും കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. 15 വർഷക്കാലത്തെ ബിജെപി ഭരണത്തിനൊടുവിൽ 2018 ഡിസംബറിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കമൽനാഥ് സര്‍ക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. രാജ്യം മുഴുവൻ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ കേസിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ കമൽ നാഥ് നേരിട്ടാണു കേസിന്റെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നത്. അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സഹകരിക്കാൻ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കു കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേസിന്റെ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷമി കമൽനാഥിന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.

English Summary: How Vyapam scam and honey trap video case of Madhya Pradesh related