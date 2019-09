ഇരട്ടകുട്ടികൾക്ക് വിഷം നൽകി മരണം ഉറപ്പാക്കി; പിന്നാലെ ജീവനൊടുക്കി മാതാപിതാക്കളും

ഇൻഡോർ ∙ നാലംഗ കുടുംബത്തെ റിസോർട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മധ്യപ്രദേശിലെ സെഹോറിലുള്ള സ്വ‌കാര്യ റിസോർട്ടിലാണ് ഇൻഡോർ സ്വദേശിയായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറെയും ഭാര്യയെയും രണ്ടു മക്കളെയും മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വിഷം നൽകി കുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാതാപിതാക്കൾ ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസോർട്ടിലെത്തിയ കുടുംബം ഇടയ്ക്കു കുടിവെള്ളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ പിന്നീട് മുറിക്കു പുറത്തേക്കു വരാത്തതിനെ തുടർന്നു നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ജോലി നഷ്ടമായതിനെ തുടർന്നുള്ള മാനസിക സംഘർഷവും സാമ്പത്തിക പ്രസിസന്ധിയുമാണ് അത്മഹത്യയ്ക്കു പിന്നിലെന്നു കരുതുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഓൺലൈൻ വ്യാപരത്തിലൂടെ ഇയാൾക്ക് വൻ സാമ്പത്തിയ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യയ്ക്കു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും കാര്യമായ വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതേ തുടർന്ന് 14 വയസുള്ള ഇരട്ടകളായ മക്കൾക്കു വിഷം നൽകി മരണം ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ഇയാളും ഭാര്യയും വിഷം കഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അത്മഹത്യയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച വിഷം പൊലീസ് റിസോർട്ടിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തി. ഓൺലൈനിലൂടെ ഓർഡർ ചെയ്തു വരുത്തിയ സോഡിയം നൈട്രേറ്റാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

