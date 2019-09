‘ശക്തമായ തിരിച്ചടിക്ക് കഴിവുണ്ട്’ ; പാക്കിസ്ഥാന് താക്കീതുമായി രാജ്നാഥ് സിങ്

മുംബൈ ∙ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരെ ആക്രമണത്തിനു മുതിർന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാനു ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. സുശക്തമായ സൈന്യത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യമുള്ള സർക്കാരിന്റെയും കരുത്തിൽ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിവുണ്ട്.

ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയുള്ള ഭീകരത വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് നിശ്ചയദാര്‍ഢ്യമുള്ള സർക്കാരാണ്. കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മടിച്ചുനിൽക്കില്ല – രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിൽ കശ്മീർ വിഷയം വീണ്ടും ഉയർത്തിയും ആണവ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായാലുള്ള അനന്തരഫലത്തെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പും നൽകി പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനു പിന്നാലെയാണ് രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്.

