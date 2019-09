കനത്ത മഴ: യുപിയിൽ 4 ദിവസത്തിനിടെ 73 മരണം, ബിഹാറിൽ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി

ലക്നൗ∙ ഉത്തര്‍പ്രദേശിൽ ഒരാഴ്ചയായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിൽ നാലു ദിവസത്തിനിടെ മരിച്ചത് 73 പേർ. കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടങ്ങളിൽ തീവ്രമായോ, അതി തീവ്രമായോ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിഹാറില്‍ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് പട്ന നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. നഗരത്തിൽ ഗതാഗത തടസ്സവും ഉണ്ടായി.



പട്നയിലും ബിഹാറിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും മഴ തുടരുന്നതിനാൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പലയിടത്തും ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി. ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ജമ്മു കശ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ തുടരുകയാണ്. ഇവിടങ്ങളിലും മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച റെക്കോർ‍ഡ് മഴയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പെയ്തത്. സാധാരണയിലും 1700 മടങ്ങ് അധികം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കിഴക്കന്‍ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ദുരിതം ഉണ്ടായത്.



ശനിയാഴ്ച പ്രയാഗ്‍രാജിൽ 102.2 എംഎം, വാരാണസിയിൽ 84.2 എംഎം മഴയാണു ലഭിച്ചത്. സാധാരണയായി ഇക്കാലയളവിൽ ലഭിക്കുന്ന മഴയെക്കാൾ ഏറെ കൂടുതലാണ് ഇത്. ശനിയാഴ്ച യുപിയിൽ 26 മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളില്‍ 47 പേർ മരിച്ചു. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ലക്നൗ, അമേഠി, ഹര്‍ദോയ് തുടങ്ങി പല ജില്ലകളിലും വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല. ദുരിത ബാധിതർക്ക് അടിയന്തര സഹായം നൽകാൻ യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഡിവിഷനൽ കമ്മീഷണർമാർക്കും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റുമാർക്കും നിര്‍ദേശം നൽകി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കു 4 ലക്ഷം രൂപ വീതം നല്‍കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവിട്ടു.



അടുത്ത രണ്ട് ദിവസം കൂടി ഉത്തർപ്രദേശില്‍ കനത്ത മഴ തുടരുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. 13 ഓളം ട്രെയിനുകളാണ് ബിഹാറിൽ റദ്ദാക്കിയത്. ബിഹാറിലെ പട്നയിൽ തിങ്കളാഴ്ച വരെ മഴ തുടരും. ചൊവ്വാഴ്ച വരെ പട്നയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയാണ്. പട്നയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ആശുപത്രിയായ നളന്ദ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ വെള്ളം കയറി. രാജേന്ദ്ര നഗർ, എസ്കെ പുരി എന്നിവിടങ്ങളിലാണു മഴ കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് രവികുമാർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ബിഹാറിൽ പ്രളയ സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ 18 സംഘങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തെത്തി.



കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളില്‍ രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ‌ ആറു പേരാണു മരിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഒരാളും മരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ഉദയ്പൂരിൽ സ്കൂളിന്റെ ചുമര്‍ ഇടിഞ്ഞുവീണ് മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ സിയോനി ജില്ലയിൽ ഒഴുക്കിൽപെട്ട് പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളുൾപെടെ മൂന്നു പേർ മരിച്ചു. രണ്ടാഴ്ചയായി മധ്യപ്രദേശിൽ കനത്ത മഴയാണ്.



