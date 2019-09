മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം പോലൊന്ന് ഇനിയുണ്ടാകില്ല: ഉറപ്പ് നൽകി രാജ്നാഥ് സിങ്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം പോലൊന്ന് ഇനിയൊരിക്കലും രാജ്യത്ത് ആവർത്തിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. 2008 നവംബർ 26ന് മുംബൈയിൽ നടന്നതു നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കൽ ഒരു പിഴവു സംഭവിച്ചാൽ, എന്തു വില കൊടുത്തും അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണു നോക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയും കോസ്റ്റ്ഗാർഡും എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ പറഞ്ഞു.



സമുദ്രത്തിലെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സാന്നിധ്യം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ യാതൊരു സംശയത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഇന്ത്യയില്‍ തീരപ്രദേശങ്ങൾ വഴിയുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു ഭീഷണിയുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏതു രാഷ്ട്രത്തിനും അവര്‍ക്കാവശ്യമായത്രയും സുരക്ഷയുണ്ടാകണം. ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുന്ന ഭീകരർക്ക് എന്താണു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയാമെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു. ഐഎൻഎസ് വിക്രമാദിത്യയിൽ രാത്രി തങ്ങിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി സൈനികാഭ്യാസങ്ങളും വീക്ഷിച്ചു.



ഞായറാഴ്ച രാവിലെ കപ്പലില്‍ രാജ്നാഥ് സിങ് യോഗ പരിശീലനവും നടത്തി. യോഗയ്ക്കു രാജ്യാന്തര തലത്തിൽതന്നെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതിനു കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ്. യുഎന്നിലടക്കം 177 രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനെ പിന്തുണച്ചു. ലോകത്തെ വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ യോഗ പരിശീലിക്കുന്നതായും പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പിന്തുണ തേടി ലോകം മുഴുവൻ അലയുന്ന പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾക്കു വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



കശ്മീരിൽ ഇന്ത്യയുടെ നയവും നടപടികളും ലോകമെങ്ങും അംഗീകാരം നേടുമ്പോൾ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്തുണ തേടി ഓരോ വാതിലിലും മുട്ടി നടക്കുകയാണ്– രാജ്നാഥ് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ മുങ്ങിക്കപ്പൽ ഐഎൻഎസ് ഖണ്ടേരി രാജ്നാഥ് സിങ് കമ്മിഷൻ ചെയ്തു. സ്കോർപീൻ ശ്രേണിയിലെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ മുങ്ങിക്കപ്പലാണിത്. മിസൈലുകളും ടോർപിഡോകളും മൈനുകളും അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുമാണു ഖണ്ടേരിയുടെ സവിശേഷതകൾ.



