മന്ത്രവാദിനിയുടെ 'ചൂടെണ്ണ' പ്രയോഗം; ബംഗാളിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കൊൽക്കത്ത∙ ബംഗാളിലെ നാദിയയിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മന്ത്രവാദിനിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു. അൽപന ബിബി എന്ന മന്ത്രവാദിനി നടത്തിയ പ്രയോഗങ്ങളാണു കുട്ടിയുടെ മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന അമ്മയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ്.



അർഫിന ബിബി എന്ന സ്ത്രീയാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അർഫനയുടെ മകൻ ജാൻ നബി ഷെയ്ക്കാണ് മരണപ്പെട്ടത്. മറ്റൊരു മകൻ ആറു വയസ്സുള്ള ജഹാഗീംർ ഷെയ്ക് ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇരുവരുടെയും അവസ്ഥയ്ക്കു കാരണം അൽപന ബിബിയുടെ മന്ത്രവാദ പ്രയോഗങ്ങളാണെന്നാണു പരാതി. ബംഗാളിലെ ന‌ങ്‌ലാ ഗ്രാമനിവാസികളായ അർഫിന ബിബി സെപ്റ്റംബർ 22 നാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി കുട്ടികളെ അൽപന ബിബിയുടെ അടുത്തെത്തിച്ചത്.

കുട്ടികളെ സന്ദർശിക്കാനായി സെപ്റ്റംബർ 25ന് വിണ്ടും അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ മുതുകത്തു പൊള്ളിയ പാടുകൾ കണ്ടു. ചൂട് എണ്ണ, നെയ്, മുളകുപൊടി എന്നിവ കുട്ടികളുടെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചതാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. കുട്ടികളെ തിരികെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രിച്ചപ്പോൾ 10,500 രൂപ നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ തിരികെ നൽകൂവെന്നു മന്ത്രവാദിനി പറഞ്ഞതായി അർഫിന പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

പണം എടുക്കാനായി വീട്ടിലേക്കു പോയി തിരികെ എത്തയപ്പോൾ മക്കളെ തിരികെ നൽകി. സംഭവം പുറത്തു പറയാതിരിക്കാൻ 4000 രൂപയും നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് അർഫിന കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. എന്നാൽ ജാൻ നബി അവിടെയെത്തും മുൻപേ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

English Summary : 10 Year Old Boy Dies In West Bengal Allegedly After "Tantrik" Performs Rituals