രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് നൂറാമത്, ഇപ്പോൾ ആദ്യ ഇരുപതിൽ; കുതിച്ചുയർന്ന് ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വ്യവസായ സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ്. ലോക ബാങ്ക് അടുത്തമാസം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന പുതിയ പട്ടികയിലാണു വ്യവസായം എളുപ്പമാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട ആദ്യ 20 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയും ഇടം നേടിയത്. ഒക്ടോബർ 24ന് പട്ടിക ലോക ബാങ്ക് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. വ്യവസായം ആരംഭിക്കുക, പാപ്പരത്തം പരിഹരിക്കുക, അതിർത്തി കടന്നുള്ള വ്യാപാരം, നിർമാണ അനുമതി എന്നീ നാലു മേഖലകളിലാണ് ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തിയത്.

കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും സാധ്യതകളും വിവരിക്കുന്ന നിയമരേഖ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനു ഫീസ് നിർത്തലാക്കിയതു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നത് എളുപ്പമാക്കിയെന്നാണു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. നിരവധി സർക്കാർ ഏജൻസികളെ ഒറ്റ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്കു സമന്വയിപ്പിച്ചതും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നവീകരിച്ചതും നിക്ഷേപകർക്കു പ്രോൽസാഹനമായി. നിർമാണ അനുമതികൾ നേടുന്നത് ഏകജാലക സംവിധാനം എളുപ്പമാക്കി. ഇന്ത്യയുെട ഈ നേട്ടം വർഷങ്ങളായുള്ള നവീകരണ പദ്ധതികളുടെ ഫലമാണെന്നു ലോക ബാങ്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

വ്യവസായം നടത്തുന്നതിന് 2003–2004 വർഷങ്ങളിൽ 48 നവീകരണ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ത്യ നടപ്പാക്കിയത്. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിലും പരിഷ്കരണ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോയി. ചെറുതും ഇടത്തരവുമായ സംരംഭങ്ങൾക്കു വ്യവസായം തുടങ്ങാനും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ‍ നടത്താനും മികച്ച സാഹചര്യം ഒരുക്കിയ രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഇത്തവണ പരിഗണിച്ചതെന്നു ലോക ബാങ്ക് വക്താവ് പറഞ്ഞു. 2017 ൽ ലോക ബാങ്ക് ഇറക്കിയ പട്ടികയിൽ 199 രാജ്യങ്ങളിൽ 100–ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഇന്ത്യ. 2018ൽ 77ൽ എത്തി. രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് ആദ്യ ഇരുപതിലേക്കും രാജ്യം കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുന്നു.

ചൈന, മ്യാൻമർ, ബംഗ്ലാദേശ്, പാക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ഈ വർഷം പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്ന ബ്ലൂംബെർഗ് ഗ്ലോബൽ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ‌ സംസാരിക്കവെ ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനു യുഎസിനെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യയിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ത്യയോടൊപ്പം പങ്കാളികളാകാൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച അവസരമെന്നും ഇന്ത്യയും യുഎസും ചേർന്നാൽ‌ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച കൂടുതൽ വേഗത്തിലാകുമെന്നുമാണു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

