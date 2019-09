വിലയിൽ റെക്കോർഡ് വർധന; സവാള കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തു സവാള കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ. സവാള വില വര്‍ധനയിൽ രാജ്യത്താകമാനം കനത്ത പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെയുള്ള തീരുമാനമെന്നു കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. നിരോധനം ഉടനടി പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും വരെ കയറ്റുമതി നിർത്തിവയ്ക്കാനാണു നിർദേശം.



നാലു വർഷത്തിനിടയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലയാണ് സവാളയ്ക്ക്. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ആന്ധ്ര, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ മൂലമുണ്ടായ വിളനാശമാണു വില കൂടാൻ കാരണം. കിലോയ്ക്ക് 70–80 രൂപയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സവാള വില. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിലോയ്ക്ക് 49–50 രൂപ വരെ മൊത്തവിലയും 55–62 രൂപ ചില്ലറ വിലയുമായിരുന്നു.



വിലവർധനവിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനു പരിഹാരമായി ഡൽഹിയിൽ കിലോയ്ക്ക് 23.50 രൂപയ്ക്ക് സവാള നൽകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടി മൊബൈൽ വാൻ വഴി ഈ വിലയ്ക്കു സവാള എത്തിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സവാളയുടെ ഇറക്കുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷകരുമായി സംസാരിക്കാൻ സെക്രട്ടറി തലത്തിലുള്ള രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary : Government bans export of onions with immediate effect