മുംബൈ∙ ദിവസങ്ങള്‍ നീണ്ട അഭ്യൂഹത്തിനൊടുവില്‍ ആദിത്യ താക്കറെയെ കളത്തിലിറക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് ശിവസേന. സേനയുടെ ആദ്യപട്ടികയില്‍ തന്നെ ആദിത്യ താക്കറെ ഇടംപിടിച്ചു. ശിവസേനാ സ്ഥാപകന്‍ ബാല്‍ താക്കറെയുടെ കൊച്ചുമകനും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ മകനുമാണ് യുവസേനാ അധ്യക്ഷനായ ആദിത്യ. താക്കറെ കുടുംബത്തില്‍ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെയാള്‍ കൂടിയാണ് 29 വയസ്സുകാരനായ ആദിത്യ. വര്‍ളി നിയമസഭാമണ്ഡലമാണ് ആദിത്യയ്ക്കായി സേന നീക്കിവച്ചിട്ടുള്ളത്.

സിറ്റിങ് എംഎല്‍എ സുനില്‍ ഷിന്‍ഡേ ആദിത്യക്കുവേണ്ടി സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു നല്‍കും. സേനയുടെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വര്‍ളി. ഇവിടെനിന്നുള്ള എന്‍സിപി നേതാവ് സച്ചിന്‍ അഹിറ അടുത്തിടെ സേനയിലേക്കെത്തിയതും ആദിത്യക്കു ഗുണകരമാകും. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സച്ചിന്‍ മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഷിന്‍ഡേയോടു പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.



ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് സേന നേതാക്കള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നതും ആദിത്യയെത്തന്നെ. 126 സീറ്റും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദവുമാണ് ബിജെപി സേനയ്ക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പ് ആദിത്യ നടത്തിയ സംസ്ഥാന പര്യടനത്തില്‍ മിക്ക കേന്ദ്രങ്ങളിലും മികച്ച ആള്‍ക്കൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു.

ബിജെപി-ശിവസേന സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ഇന്നലെ വൈകിട്ടും തീരുമാനം ഇല്ലാതെ വന്നതോടെ ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് എതിര്‍പ്പോ, അവരുമായി തര്‍ക്കമോ ഇല്ലാത്ത സീറ്റുകളില്‍ ശിവസേന തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഫഡ്‌നാവിസിന്റെയും ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ അമിത് ഷായുടെയും നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തിയ ബിജെപി ഉന്നതതല യോഗത്തില്‍ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് ശിവസേനയ്ക്കു നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ ശിവസേന അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെ വീണ്ടും ഫഡ്‌നാവിസ് ഡല്‍ഹിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തവെയാണ് മുംബൈയില്‍ ശിവസേന 'തര്‍ക്കമില്ലാത്ത' സീറ്റുകളില്‍ സ്വന്തം നിലയ്ക്കു സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിക്ക് 144, സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്ക് 18, ശിവസേനയ്ക്ക് 126 സീറ്റും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിപദവും എന്ന നിലയില്‍ സീറ്റു വിഭജിക്കും എന്നാണ് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

എന്നാല്‍, ഇതേക്കുറിച്ച് ബിജെപിയോ, ശിവസേനയോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയും വീണ്ടും ഡല്‍ഹിയില്‍ ബിജെപി ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തതോടെ തര്‍ക്കമുണ്ടെന്നും അതു പരിഹരിക്കാന്‍ ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും വ്യക്തമായി. എന്നാല്‍, ഇരുപാര്‍ട്ടികളുടെയും സംയുക്തപ്രസ്താവനയ്ക്കു മുന്‍പേ ഏതാനും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഉദ്ധവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ആഭ്യന്തരസഹമന്ത്രി ദീപക് കേസര്‍ക്കറെ കൊങ്കണിലെ സാവന്ത്വാഡിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി ശിവസേന പ്രഖ്യാപിച്ചു. കോലാപുര്‍ സിറ്റിയില്‍ രാജേഷ് ഷിര്‍സാഗറാണ് സേനാ സ്ഥാനാര്‍ഥി.

എന്‍ഡിഎ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം വേണമെന്നാണു ശിവസേന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സേനയുടെ ഒരു പ്രവര്‍ത്തകനെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിക്കുമെന്നു താന്‍ പിതാവ് ബാല്‍ താക്കറെയ്ക്കു വാക്കു നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഭരണത്തിലെത്തിയാല്‍ ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുമെന്ന നിലപാടിലുറച്ചുനില്‍ക്കുകയാണ് ബിജെപി.

