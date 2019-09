ലാദൻ നേരിട്ടു പരിശീലിപ്പിച്ച മകന്‍; ഹംസയെ കൊന്നത് സിഐഎ രഹസ്യക്കൊലയാളികൾ?

കൊടുംഭീകരൻ ഒസാമ ബിന്‍ ലാദന്റെ മൂന്നാം ഭാര്യയിലെ മകൻ; 20 മക്കളിൽ പതിനഞ്ചാമൻ. യുഎസ് ഭരണകൂടം ഏഴു കോടി രൂപ തലയ്ക്കു വിലയിട്ട മുപ്പതുകാരൻ. ലാദന്റെ മരണ ശേഷം അൽ ഖായിദയിൽ ‘ജിഹാദിന്റെ കിരീടാവകാശി’ എന്നറിയപ്പെട്ട ഭീകരൻ– ഹംസ ബിൻ ലാദൻ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ബാക്കിയാകുന്നത് ഈ വിശേഷണങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ നിഗൂഢതകൾ കൂടിയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 14നാണ് ഹംസ കൊല്ലപ്പെട്ടതായുള്ള വാർത്ത യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ലാദൻ കൊല്ലപ്പെട്ട് എട്ടു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം! ഇക്കാലമത്രയും ഹംസ എവിടെയായിരുന്നെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് സംവിധാനങ്ങൾക്കു പോലും കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനായിരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാകട്ടെ അതിന്റെ വിവരങ്ങളെല്ലാം തികച്ചും രഹസ്യാത്മകവും.

ലാദൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ അബട്ടാബാദിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനുശേഷം അയാളുടെ മൂന്നു ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും സൗദിയിലേക്കു മടങ്ങാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഹംസയെക്കുറിച്ചു മാത്രം ആർക്കും അറിവില്ലായിരുന്നു. മാതാവിനൊപ്പം ഇറാനിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഒരു അനുമാനം. അതിനിടെ ഹംസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽ ഖായിദ വീണ്ടും കരുത്താർജിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതോടെ യുഎസ് ജാഗരൂകരായി. ഇയാളെപ്പറ്റി വിവരം നൽകുന്നവർക്കു 10 ലക്ഷം ഡോളർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2017ൽത്തന്നെ ഇയാളെ ആഗോളഭീകരനായും യുഎസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഹംസയുടെ കുട്ടിക്കാലം (ഇടത്) ഹംസയുടെ തലയ്ക്കു വിലയിട്ട് യുഎസ് പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പ് (വലത്)

പിന്നീട് ഒരുപക്ഷേ ലാദനെ പിടികൂടാനായി വിരിച്ച വലയ്ക്കുമപ്പുറം വിശാലമായിരുന്നു ഹംസയെ തേടി യുഎസ് തയാറാക്കിയ കുരുക്ക്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഹംസ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വാർത്തകളുണ്ടായെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നില്ല. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ട്രംപ് തന്നെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അപ്പോഴും ലാദനെപ്പോലെത്തന്നെ ഹംസയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ചും എല്ലാ വിവരങ്ങളും തികച്ചും രഹസ്യമാക്കിവച്ചു യുഎസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിൻ ലാദനോളം തന്നെ യുഎസ് ഹംസയെ ഭയപ്പെട്ടത്? എന്തു കൊണ്ടാണ് അയാളുടെ മരണം ലോകത്തിനു മുന്നിലൊരു രഹസ്യമായി അവശേഷിക്കുന്നത്?

വിവാഹം ചെയ്തത് ഭീകരരുടെ മക്കളെ!

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും പാക്കിസ്ഥാനിലും യുഎസ് തുടരുന്ന ഭീകരവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഹംസ ഉയർത്തിയിരുന്നത്. അതും രഹസ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന്. അൽ ഖായിദയുടെ തലപ്പത്തുള്ളവരിൽ നിർണായക സ്വാധീനശക്തിയുള്ളയാൾ എന്നായിരുന്നു ഹംസയ്ക്ക് യുഎസ് നൽകിയ വിശേഷണം. വിവിധ ഭീകരസംഘടനകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തനം തുടരുകയായിരുന്നു ഇയാളെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പക്ഷേ യുഎസിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ പോലും ഹംസയുടെ കൃത്യമായ പ്രായമില്ല– ജനനം 1986 അല്ലെങ്കില്‍ 1989 എന്നാണ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ രേഖകളിലുള്ളതു തന്നെ. സൗദിയിലെ ജിദ്ദയിലാണ് ഹംസ ജനിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ബിൻ ലാദന്റെ ഭാര്യ ഖൈറിയ സബർ ആയിരുന്നു ഹംസയുടെ അമ്മ. അബട്ടാബാദിൽ നിന്നു പിടികൂടുമ്പോൾ ലാദനൊപ്പം ഖൈറിയയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാദൻ താമസിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു ഹംസയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത്. അൽ ഖായിദ നേതാക്കളിലൊരാളായ അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് അബ്ദുല്ലയുടെ മകളുമായുള്ള ഹംസയുടെ വിവാഹ വിഡിയോയായിരുന്നു ഒരു തെളിവ്. 1998ൽ ടാൻസാനിയയിലും കെനിയയിലും യുഎസ് എംബസികളിൽ ബോംബാക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ യുഎസ് കുറ്റം ചുമത്തി ഇപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്ന ഭീകരനാണ് അബ്ദുല്ല അഹമ്മദ് അബ്ദുല്ല. ഈജിപ്തുകാരനായ ഇയാൾ നിലവിൽ അഫ്ഗാനിലാണെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്കു പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നതിൽ അൽ ഖായിദയുടെ ഏറ്റവും അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഭീകരൻ കൂടിയാണ് അബ്ദുല്ല. അബട്ടാബാദിലെ വീട്ടിൽ നിന്നു ലഭിച്ച കത്തുകളിൽ ബിൻ ലാദൻ നേരിട്ടു മകന് നിർദേശങ്ങൾ നൽകി പരിശീലിപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഹംസയും ഒസാമ ബിൻ ലാദനും.

ഹംസ വീണ്ടും വിവാഹിതനായെന്നതിന്റെ വിവരം 2018ൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ‘ദ് ഗാർഡിയൻ’ പത്രത്തിന് ഹംസയുടെ അർധസഹോദരന്മാരിലൊരാൾ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെയാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭീകരൻ മുഹമ്മദ് അത്തയുടെ മകളുമായുള്ള ഹംസയുടെ വിവാഹവിവരം ലോകമറിഞ്ഞത്. 2001 സെപ്റ്റംബർ 11ന് യുഎസിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തിനായി വിമാനം റാഞ്ചിയത് മുഹമ്മദ് അത്തയായിരുന്നു. 2001ലെ ഭീകരാക്രമണത്തിനു ശേഷം ഹംസയെ ഇറാൻ ഭരണകൂടം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നതായാണു വിവരം. ഹംസയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സന്ദേശം പുറത്തുവരുന്നത് 2018 മാർച്ചിലാണ്.

പാക്കിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, സിറിയ, ഇറാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഹംസ താമസിച്ചിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം ഇറാനിലായിരുന്നു ഇയാളെന്ന വാദങ്ങളുമുണ്ട്. അതല്ല, ഹംസയെ ഇറാൻ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയതായും വാർത്തകൾ വന്നു. ഇറാനിലെ ഷിയാ ഭൂരിപക്ഷ സര്‍ക്കാർ അൽ ഖായിദയ്ക്കെതിരെയുള്ള ‘ആയുധമായും’ ഹംസയെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇറാനെ ആക്രമിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് അൽ ഖായിദയെ പിന്തിരിപ്പിച്ചതും ഈ സമ്മര്‍ദ തന്ത്രമായിരുന്നുവെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെ.

അബട്ടാബാദിലെ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുഎസ് നേവി സീൽ അംഗങ്ങളിലൊരാൾ പറഞ്ഞതു മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു– പാക്കിസ്ഥാനിലെ ലഹരിമരുന്നു മാഫിയ തലവന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഹംസയെന്നതായിരുന്നു അത്. ഹംസയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ ഒറ്റുകൊടുക്കണമെങ്കിൽ യുഎസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 10 ലക്ഷം ഡോളറൊന്നും പോരാതെ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കുറഞ്ഞത് 50 ലക്ഷം ഡോളറെങ്കിലും നൽകിയാലേ ഹംസയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. പണം മോഹിച്ച് ആരെങ്കിലും നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ യുഎസിനെ ഹംസയിലേക്കു നയിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സിഐഎ പ്രയോഗിച്ചതും അതേ തന്ത്രമാണെന്നാണു കരുതുന്നത്.

ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ

ഹംസ നേരത്തേ ‘കൊല്ലപ്പെട്ടു’!

ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ആദ്യം ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസും എൻബിസി ന്യൂസുമാണ് ഹംസ കൊല്ലപ്പെട്ടതായുള്ള വാർത്ത പുറത്തുവിടുന്നത്. 2017–19 കാലത്താണ് ഹംസയുടെ മരണം. ഇതിനു പിന്നിൽ യുഎസ് ആണെന്നും ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ട് വന്നു. അപ്പോഴും യുഎസ് ഔദ്യോഗികമായി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. സെപ്റ്റംബർ 14ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നപ്പോഴും ഹംസയുടെ മരണത്തിനു പിന്നിൽ യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സിഐഎ ആണോ അതോ ലാദനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതു പോലെ സൈനിക നീക്കമായിരുന്നോ എന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.

സിഐഎയുടെ രഹസ്യനീക്കത്തിലാണ് ഹംസ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിശ്വസനീയമായ വിവരം. ഹംസയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത്. അതിനു വേണ്ടിയാണു തലയ്ക്കു കോടികൾ വിലയിട്ടതും. പിന്നീട് സിഐഎ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യക്കൊലയാളികളുടെ ശൃംഖല ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഹംസയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പോഴും സിഐഎയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു പ്രതികരണങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ല.

ഇക്കഴിഞ്ഞ 18 മാസത്തിനിടെയാണു ഹംസയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണു വിവരം. ഇക്കാര്യം ഏതാനും മാസം മുൻപ് ട്രംപിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നു വിവരം രഹസ്യമാക്കി വച്ച ട്രംപ് ഇക്കാര്യം പുറത്തുവിട്ടത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാർഷികം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു ദിവസത്തിനപ്പുറം. മരണവാർത്ത പുറത്തുവിട്ടതല്ലാതെ യുഎസ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പോ സിഐഎയോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരിടത്തും ഒന്നും പറയാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു.

അൽ ഖായിദ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിൽ ഹംസ ബിൻ ലാദൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

ലാദൻ നേരിട്ടു പരിശീലിപ്പിച്ച മകൻ

ബിൻ ലാദന്റെ മരണശേഷം അൽ ഖായിദ പലതായി ചിതറിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഈ ഭീകര സംഘടന വിട്ടുപോയവരിൽ പലരും പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്കു ചേക്കേറി. ഈ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ഹംസയുടെ ഇടപെടൽ. പിതാവ് രൂപം നൽകിയ സംഘടനയുടെ ‘തിരിച്ചുവരവിന്റെ’ പാതയിലേക്കു നയിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു ഹംസയ്ക്ക്. അയ്മൻ അൽ സവാഹിരിയായിരുന്നു ലാദനു ശേഷം അല്‍ ഖായിദയുടെ തലപ്പത്ത്. എന്നാൽ ലാദനുണ്ടായിരുന്നതു പോലെ സ്വാധീനശക്തിയും പ്രഭാവവും സംഘടനയിൽ സവാഹിരിക്ക് കുറവായിരുന്നു. ഐഎസ് തലവൻ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദി ആകട്ടെ ഇക്കാലയളവിൽ ലാദനു സമാനമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു സംഘടനാതലത്തിൽ തന്നെ ‘ജിഹാദിന്റെ കിരീടാവകാശി’യായി ഹംസയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചത്.

ലാദന്റെ കുടുംബപ്പേര് ഉപയോഗിച്ച് വളർന്നുവരാൻ ഹംസ ശ്രമിക്കുമെന്ന യുഎസിന്റെ ആശങ്കയെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള നീക്കങ്ങൾ. യുഎസിനും മറ്റു സഖ്യശക്തികൾക്കും എതിരെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഹംസയുടെ ഓഡിയോ, വിഡിയോ സന്ദേശങ്ങളും അതിനിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ആഹ്വാനവും സന്ദേശങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു. തുടർന്നാണ് ഹംസയെ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും തലയ്ക്കു വിലയിടുന്നതും. ഇയാളുടെ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം മരവിപ്പിച്ചു, യാത്രാവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. സൗദി പൗരത്വവും റദ്ദാക്കി.

അൽ ഖായിദ വിഡിയോയിൽ ബിൻ ലാദൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

അൽ ഖായിദ പുറത്തുവിടുന്ന വിഡിയോകളിൽ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഹംസയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. തോക്കുകൾക്കും മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകള്‍ക്കുമിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹംസയുടെ വിഡിയോ ഒരിക്കൽ പുറത്തുവിട്ടത് ലാദൻ തന്നെയായിരുന്നു. ലാദന്റെ മരണ ശേഷം അൽ സഹാഹിരിയുടെ സഹായി അബു അൽ ഖായ്ർ അൽ മസ്റിക്കായിരുന്നു ഹംസയെ ‘വളർത്താനുള്ള’ ചുമതല. എന്നാൽ 2017ൽ സിറിയയിൽ വച്ച് അൽ മസ്‌റി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇതിനു ശേഷമാണ് യുഎസ് പിടിമുറുക്കുന്നതും ഹംസയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും.

ഹംസയ്ക്കു ശേഷം അൽ ഖായിദ...?

ഐഎസിന്റെ അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയും അൽഖായിദ തലവൻ മുഖ്താർ ബെൽമുഖ്താറുമെല്ലാം കൊല്ലപ്പെട്ടതായി നേരത്തേ വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബിൻ ലാദൻ ഒരുപക്ഷേ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് 2002ൽ പാക്ക് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ പർവേശ് മുഷറഫ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മരിച്ചെന്ന വാർത്ത വന്ന് അഞ്ചു വർഷത്തിനപ്പുറം അബൂബക്കർ അൽ ബഗ്ദാദിയുടെ വിഡിയോ അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്നത് ലോകം കണ്ടതാണ്. ഹംസയുടെ കാര്യത്തിലും അതു സംഭവിക്കാമെന്നാണു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത്. യുഎസ് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാത്തിടത്തോളം കാലം ഈ അഭ്യൂഹം ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ യുഎസ് വിവരം പുറത്തുവിടില്ലെന്നാണു യുദ്ധമേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

തലയ്ക്കു കോടികൾ വിലയിട്ട ഭീകരരെ പിടികൂടാൻ പല രഹസ്യ തന്ത്രങ്ങളും യുഎസ് പയറ്റുന്നുണ്ട്. തങ്ങളെ തേടുന്നവർക്കു പിടിതരാതെ ഒളിച്ചുകഴിയുന്ന ഭീകരരുടെ തന്ത്രങ്ങൾ തകര്‍ത്തെറിയുന്ന സൈനിക രീതി പുറത്തുവരുന്നത് യുഎസിനും തിരിച്ചടിയാണ്. യുഎസിന്റെ ‘മിലിട്ടറി മെത്തഡോളജിക്ക്’ ഭീകരർ മറുവഴി കണ്ടെത്തുമെന്നതാണു പ്രശ്നം. ബിൻ ലാദൻ കൊല്ലപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തുവിടുന്നതിനു പിന്നിലെ കാലതാമസത്തിനു പിന്നിലും ഇതായിരുന്നു കാരണം. ഹംസയുടെ മരണത്തോടെ ബിൻ ലാദന്റെ ‘പാരമ്പര്യം’ പറഞ്ഞുള്ള അൽ ഖായിദ പോരാട്ടത്തിന് അറുതി വരുമെന്നാണ് യുഎസ് പ്രതീക്ഷ.

ഭീകരർക്കു പരിശീലനം നൽകുന്നതിന്റെ അൽ ഖായിദ പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോ (ഫയൽ ചിത്രം)

അൽഖായിദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്ന ലാദന്റെ മക്കളിൽ അവസാനത്തെയാളായിരുന്നു ഹംസ. മറ്റൊരു മകൻ 2011ൽ അബട്ടാബാദിലെ യുഎസ് നേവി സീൽ നീക്കത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹംസയുടെ മരണത്തോടെ ഭീകര സംഘടനയുടെ നിർണായകമായ പല പദ്ധതികളും നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായെന്ന് യുഎസ് പറയുന്നു. വിവിധ ഭീകര സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് ആക്രമണങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതിന് അൽ ഖായിദയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ഹംസയായിരുന്നെന്നും വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ പ്രസ്താവനയിലുണ്ട്. എന്നാൽ സംഘടനയില്‍ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ഹംസയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ ഇയാളുടെ മരണം ഭീകരശൃംഖലയുടെ കണ്ണിയറുക്കുന്നതിൽ എത്രമാത്രം സഹായകരമാകുമെന്നതും അവ്യക്തം.

ബിൻ ലാദൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ അൽ ഖായിദ ‘ക്ഷീണ’ത്തിലായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഐഎസ് കൂടിയെത്തിയതോടെ സംഘടനയുടെ പ്രസക്തി തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നമായി. അതിൽ നിന്ന് അൽ ഖായിദയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നു ഹംസയുടെ ദൗത്യം. അതിനും യുഎസ് അന്ത്യം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. അൽ സവാഹിരിക്കു കീഴിൽ അൽ ഖായിദയുടെ ഭാവിയാണ് ഇനി യുഎസിനു മുന്നിൽ അവശേഷിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി.

English Summary: How Hamza bin Laden son of osama bin Laden the crown prince of terror traced and killed