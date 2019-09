ന്യൂഡൽഹി ∙ ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിൽ പ്രകോപനം തുടരുന്ന പാക്കിസ്ഥാനു ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി കരസേനാ മേധാവി ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത്. പാക്കിസ്ഥാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിയന്ത്രണ രേഖ പവിത്രമായിരിക്കും. ഭീകരരെ അവർ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇനി ഒളിച്ചുകളിക്ക് ഇല്ലെന്നും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

‘ഇന്ത്യ രണ്ടു തവണ നടത്തിയ മിന്നലാക്രമണങ്ങളും ഒരു സന്ദേശമാണ്. മറുഭാഗത്തുള്ളവർ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിയന്ത്രണ രേഖയും പവിത്രമായിരിക്കും എന്നതാണു സന്ദേശം. അധികകാലം ഒളിച്ചുകളി നടക്കില്ല. പാക്കിസ്ഥാൻ ഭീകരരെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഇന്ത്യക്ക് അതിര്‍ത്തി കടക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആകാശ മാർഗമോ കര മാർഗമോ രണ്ടും കൂടിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഇന്ത്യ ധാരാളം തെളിവുകൾ കൈമാറിയിട്ടും ഭീകരരെ സഹായിക്കുന്നില്ലെന്ന് അവർ ആവർത്തിക്കുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ കശ്മീരിൽ ജിഹാദിന് പാക്കിസ്ഥാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു.



പാക്കിസ്ഥാനിൽ ഭീകരരുടെ ക്യാംപുകളുണ്ട്. അവ അടിക്കടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി ഭീകരരെ ഉപയോഗിച്ചു നിഴൽയുദ്ധം നടത്തുകയെന്നതു പാക്കിസ്ഥാന്റെ നയമാണ്. പ്രതിരോധ ആയുധമാണ് ആണവായുധം. അതു യുദ്ധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാനുള്ളതല്ല. ആണവായുധം ഉപയോഗിക്കുമെന്നുള്ള പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ ഭീഷണിയും അവകാശവാദവും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതുപോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ലോകസമൂഹം സമ്മതിക്കുമോ? തെറ്റായ മനസ്സിലാക്കലിൽനിന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാൻ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത്.



ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനു ശേഷം നുഴഞ്ഞുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ കൂടി. കശ്മീർ താഴ്‍വരയിൽ നേതൃത്വശൂന്യത ഭീകരർ അനുഭവിക്കുന്നു. പാക്ക് സഹായത്തോടെ നുഴഞ്ഞുകയറാനും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ആക്രമണങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള നീക്കങ്ങളെ നമ്മൾ ശക്തമായി തടയുന്നുണ്ട്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഇല്ലാതാക്കി കശ്മീരിൽ സമാധാനം പുലർത്തുക എന്നതാണു ലക്ഷ്യം. കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ സ്ഫോടനാത്മകമാകും എന്ന വാദം ശരിയല്ല. നടന്നതെല്ലാം നല്ലതിനാണെന്നു വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കശ്മീരികളുടെ അവകാശം ഇല്ലാതായെന്ന തരത്തിൽ ചിലർ വ്യാജപ്രചാരണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നതു ശരിയാണ്.



നല്ലതും മോശവും ജനങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ വിലയിരുത്തും. ഒന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്നും നേട്ടമാണു കൂടുതലെന്നും ജനം മനസ്സിലാക്കും. അവർ ഇപ്പോഴും കശ്മീരികളാണ്, അവിടത്തെ താമസക്കാരാണ്. 30 വർഷമായി കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നല്ലതായിരുന്നോ? ഞാൻ കരുതുന്നത് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം മോശവും പിന്നിട്ട രണ്ടു മാസം നല്ലതുമായിരുന്നു എന്നാണ്. എന്തു നിയന്ത്രണമാണു കശ്മീരിലുള്ളത്? വീടിനകത്ത് ഇരിക്കണമെന്ന് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സ്കൂളിലേക്കു പോകുന്നതിൽനിന്നു വിദ്യാർഥികളെ തടഞ്ഞോ? വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിട്ടോ? സുരക്ഷാസേന ജനങ്ങൾക്കു നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നുണ്ടോ?



അനധികൃതമായി കൂട്ടം ചേർന്നു കല്ലേറും ആക്രമണങ്ങളും നടത്തി 144–ാം വകുപ്പ് ലംഘിച്ച കുറച്ച് ആളുകളെയാണു തടവിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആപ്പിൾ കർഷകർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരെ പോസ്റ്റർ പതിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അന്തരീക്ഷം കലുഷിതമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുമാണ് അവർ. സുരക്ഷാ സേന ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല. കശ്മീരി ജനതയുടെ സമാധാന സ്ഥാപനത്തിനായാണു സൈന്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്’– റാവത്ത് വിശദീകരിച്ചു.



