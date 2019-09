ചെന്നൈ∙ യുഎസ്സിൽ മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ഭാഷകളിലൊന്നാണ് തമിഴെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.‘അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ തമിഴിൽ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ പുരാതന ഭാഷകളിലൊന്നാണ് തമിഴ് എന്ന് ഞാൻ അമേരിക്കൻ ജനതയോടു പറഞ്ഞു. ചെന്നൈയിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വണക്കം'.- പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ തമിഴിനെ പരാമർശിച്ചതിങ്ങനെ. മദ്രാസ് ഐഐടിയുടെ 56-ാമത് വാര്‍ഷിക ബിരുദദാന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

രാജ്യത്തെ ഭാഷ വൈവിധ്യത്തിന്റെ മനോഹാരിത സംബന്ധിച്ചും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിലുടനീളം രാജ്യത്തെ ഭാഷാവൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചു പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഹിന്ദി ഭാഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമിത് ഷായുടെ പ്രസംഗം സംബന്ധിച്ചുയർന്ന വിവാദത്തില്‍ നഷ്ടമായ പ്രതിച്ഛായ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് രണ്ടാഴ്ചയായി ഇന്ത്യക്ക് അകത്തും പുറത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലുടനീളം വ്യക്തമാവുന്നതെന്നാണ് വിമർശകരുടെ പക്ഷം.

യേദും ഊരെ യാവരും കെളിര്‍ (നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒന്നാണ്, എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വന്തകാരാണ്) – യുഎന്നിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന തമിഴ് തത്ത്വചിന്തകനും സംഘകാല കവിയുമായ കനിയന്‍ പുങ്കുന്ദ്രനറുടെ ഈ വരികൾ മോദി ഉദ്ധരിച്ചത് ഏറെ ശ്രദ്ധനേടിയിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിലും മോദി രാജ്യത്തെ ഭാഷാവൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചു പരാമർശിച്ചിരുന്നു.



എല്ലാവരും ഹിന്ദി കൂടി പഠിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉയർന്നത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് രാജ്യത്തെ ഭാഷാവൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ചും തമിഴിനെ വാനോളം പുകഴ്‍ത്തിയും ചെന്നൈയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രസംഗം.

‘ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഹിന്ദ്യയല്ല’ എന്നായിരുന്നു അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയോട് ഡിഎംകെ നേതാവ് എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ പ്രതികരണം. കേന്ദ്രസർക്കാർ വീണ്ടുമൊരു ഭാഷാ സമരത്തിലേക്ക് തമിഴ്നാടിനെ നയിക്കരുതെന്ന് ചലച്ചിത്രതാരം കമൽഹാസനും പറഞ്ഞിരുന്നു.



