സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കും; ചിദംബരത്തിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ അഴിമതിക്കേസിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.ചിദംബരത്തിനു ജാമ്യമില്ല. സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ചിദംബരം ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയാണു ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ചിദംബരം ഇപ്പോൾ തിഹാർ ജയിലിലാണുള്ളത്.

ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിൽ ചിദംബരം ധനമന്ത്രിയായിരിക്കേ, െഎഎൻഎക്സ് മീഡിയ കമ്പനിക്കു വിദേശത്തുനിന്ന് മുതൽമുടക്കായി 305 കോടി രൂപ കൊണ്ടുവരാൻ വിദേശനിക്ഷേപ പ്രോൽ‍സാഹന ബോർഡിന്റെ (എഫ്ഐപിബി) അനുമതി ലഭിച്ചതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്നാണു കേസ്. മകൻ കാർത്തി ചിദംബരത്തിനു പിന്നാലെയാണു ചിദംബരത്തിനു മേലും കുരുക്ക് മുറുകിയത്. 2017 മേയ് 15നാണു സിബിഐ കേസെടുത്തത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതായി ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കേസെടുത്തു.

English Summary: No Bail For P Chidambaram; May Influence Witnesses, Says Delhi High Court