ബന്ധം ഗുണപ്പെട്ടില്ലെന്നു ബിജെപി; മുന്നണി വിടാൻ ബിഡിജെഎസ്; ഇനി ഇടതോ വലതോ?

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിഷേധസ്വരം ഉയര്‍ത്തുന്ന ബിഡിജെഎസ് മുന്നണി വിട്ടേക്കാമെന്നു ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടല്‍. അരൂരില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ തയാറാകാതിരുന്ന ബിഡിജെഎസ്, ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പ്രചാരണങ്ങളില്‍ സജീവമല്ല. കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ചര്‍ച്ച നടത്തിയിട്ടും നിലപാടില്‍നിന്നു ബിഡിജെഎസ് പിന്നോട്ടു പോകാത്തതിനാല്‍ യുവമോര്‍ച്ച നേതാവ് പ്രകാശ് ബാബുവിനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കി ബിജെപി പ്രചാരണം തുടങ്ങി.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പ് നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാതെ പിണക്കം മാറില്ലെന്ന ബിഡിജെഎസിന്റെ സന്ദേശം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം തള്ളി. മുന്നണി വിടുന്നെങ്കില്‍ വിടട്ടെയെന്ന നിലപാടിലാണവര്‍. സ്ഥാനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചില്ലെന്നു ബിഡിജെഎസ് നേതൃത്വം പറയുമ്പോള്‍, അവരുമായുള്ള ബന്ധം ഗുണം ചെയ്തില്ലെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബിഡിജെഎസ്, എസ്എന്‍ഡിപി വോട്ടുകള്‍ ഏതു മുന്നണിയിലേക്കു പോകുന്നോ അവര്‍ അരൂരില്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന ചിന്ത മുന്നണികളെയും പുതിയ തന്ത്രങ്ങളൊരുക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.



വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്ഥാനങ്ങള്‍ ലഭിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ സജീവമാകില്ലെന്നായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തെ ബിഡിജെഎസ് നിലപാട്. മറ്റു പാര്‍ട്ടികള്‍ പ്രചാരണത്തില്‍ മുന്നേറിയിട്ടും ബിഡിജെഎസ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അവരെ ഒഴിവാക്കി കണ്‍വന്‍ഷനുകള്‍ വിളിക്കാന്‍ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചു. ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി സ്ഥാനങ്ങള്‍ നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര തീരുമാനവും. അന്നു മത്സരത്തില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായ പി.എസ്.ശ്രീധരന്‍പിള്ളയ്ക്ക് കിട്ടിയത് 35,270 വോട്ട്.



2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ലഭിച്ചത് 42,682 വോട്ട്. 7,412 വോട്ടു കുറഞ്ഞതു ബിഡിജെഎസിന്റെ നിസ്സഹകരണം കാരണമല്ലെന്നും ബിജെപിയിലെ ഉള്‍പ്പോരാണെന്നുമുള്ള വിലയിരുത്തലിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര നേതൃത്വം. തര്‍ക്കങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു പിന്നീട് സ്പൈസസ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം ബിഡിജെഎസിനു നല്‍കിയത്. സ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കായി ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നത് ബിഡിജെഎസ് തുടരുകയും ബന്ധം ഗുണം െചയ്യുന്നില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലേക്കു ബിജെപി എത്തുകയും ചെയ്തതോടെ മുന്നണിയില്‍ ഇരുമനസ്സായി രണ്ടു പാര്‍ട്ടികള്‍ക്കും.



അരൂരില്‍ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പത്രികാ സമര്‍പ്പണത്തിനു ബിഡിജെഎസ് നേതാക്കള്‍ എത്തിയെങ്കിലും പ്രചാരണത്തില്‍ സജീവമല്ലെന്ന ആക്ഷേപം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം ഉയര്‍ത്തുന്നു. സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ നിര്‍ത്താതെ പ്രതിഷേധിച്ച ബിഡിജെഎസ് നിലപാടിനെതിരെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിനു കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. ബിഡിജെഎസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടികളില്‍ മുന്നണി മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനകളാണോ പ്രതിഫലിക്കുന്നതെന്ന ചിന്ത അവര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ബിഡിജെഎസ് ഇടതു മുന്നണിയിലേക്കു പോകുമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണു ബിജെപി നേതൃത്വത്തില്‍ ചിലര്‍.



‌തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്‍പു ബിഡിജെഎസിനെ എല്‍ഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ സിപിഎം ആരംഭിച്ചതായി പാര്‍ട്ടി കരുതുന്നു. എസ്എന്‍ഡിപി നേതൃത്വവുമായി സിപിഎം കൂടുതല്‍ അടുക്കുന്നതും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന്റെ സിപിഎം അനുകൂല പ്രസ്താവനകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നു നേതൃത്വം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈഴവ സമുദായത്തിനു സ്വാധീനമുള്ള അരൂരില്‍ ബിഡിജെഎസിനെയും എസ്എന്‍ഡിപിയെയും സമ്മര്‍ദത്തിലാക്കാനാണ് ആ വിഭാഗത്തില്‍നിന്നുള്ള പ്രകാശ് ബാബുവിനെ ബിജെപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയത്.



ബിജെപിയുമായി ഭിന്നത ഉണ്ടെങ്കിലും മുന്നണി വിടുന്നതിനോടു ബിഡിജെഎസില്‍ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ബിജെപി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ എങ്ങോട്ടുപോകും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണു തര്‍ക്കം. യുഡിഎഫിലേക്കു പോകണമെന്നും എല്‍ഡിഎഫിലേക്കു പോകണമെന്നും അഭിപ്രായമുള്ളവര്‍ പാര്‍ട്ടിയിലുണ്ട്. അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അധികാരത്തില്‍ വരാന്‍ സാധ്യത യുഡിഎഫ് ആയതിനാല്‍ അവിടേക്കു പോകണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നു. ഇതേവാദം മറുഭാഗവും ഉന്നയിക്കുന്നതിനാല്‍ നേതൃത്വം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. ബിജെപി ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ കേസുകളുടെ രൂപത്തിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രതികാര നടപടികളും നേതൃത്വം മുന്നില്‍ കാണുന്നു.



English Summary: BDJS may cut their alliance with NDA, Reports