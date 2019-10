കുതിച്ചുകയറി സവാള വില; ഒപ്പംകൂടി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉളളിയും

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് സവാളയ്ക്ക് പിന്നാലെ ചെറിയ ഉള്ളിക്കും വെളുത്തുള്ളിക്കും വില കുതിച്ചുകയറുന്നു. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ തക്കാളി, ഇഞ്ചി, ചെറുനാരങ്ങ എന്നിവയുടെ വിലയിലും വർധനയുണ്ടായി.



പച്ചക്കറികൾ വില കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് പാളയം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു കിലോ സവാളയ്ക്ക് 50 രൂപയാണു വില. തത്ക്കാലം ചെറിയ ഉള്ളി വാങ്ങാമെന്ന് കരുതിയാലും കൈ പൊള്ളും. രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് കിലോയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ കൂടി 80 രൂപയായി. 160 രൂപയുണ്ടായിരുന്ന വെളുത്തുള്ളിക്ക് കിലോയ്ക്ക് 200 രൂപയായി.



ഓണത്തിന് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ലഭിച്ച തക്കാളി ഇന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ അധികം നൽകണം. ഒരു കിലോ ഇഞ്ചിക്ക് അമ്പത് രൂപയാണ് കൂടിയത്. നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിനുപോലും ചെറുനാരങ്ങ വാങ്ങാൻ ആളുകൾ മടിക്കുകയാണ്. നൂറു രൂപ കൊടുത്താലെ ഒരു കിലോ ചെറുനാരങ്ങ കിട്ടൂ.

കുതിച്ചുയരുന്ന സവാളവില നിയന്ത്രിക്കാന്‍ നടപടിയുമായി സംസ്ഥാന ഭക്ഷ്യവകുപ്പ്. നാഫെഡ് വഴി നാസിക്കില്‍നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച എത്തിക്കുന്ന 40 ടണ്‍ സവാള സ്പ്ലൈകോ വഴി കിലോ 45 രൂപ നിരക്കില്‍ നില്‍ക്കാനാണു തീരുമാനം.

സവാള വില ഉയർന്നതോടെ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. സവാള വില വര്‍ധനയിൽ രാജ്യത്താകമാനം കനത്ത പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും വരെ കയറ്റുമതി നിർത്തിവയ്ക്കാനാണു നിർദേശം. മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ആന്ധ്ര, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ മൂലമുണ്ടായ വിളനാശമാണു വില കൂടാൻ കാരണം. കിലോയ്ക്ക് 70–80 രൂപയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സവാള വില.

തട്ടുകടകളിൽ സവാള പുറത്തേക്ക്

സവാള വില കരയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ തട്ടുകടകളിൽ അടക്കം സവാള പുറത്തേക്ക്. പൊരിച്ച ചിക്കനൊപ്പം റീത്തു പോലെ അലങ്കാരമായിക്കിടന്ന സാലഡ് സവാളയും ഓംലറ്റിനെ മനോഹരമാക്കിയ ഉള്ളിയും ഇപ്പോൾ വിഭവങ്ങളിൽ അധികം കാണാറില്ല. തട്ടുകടകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ‘ഓംലറ്റ് ഇല്ല’ എന്ന ബോർഡ് വരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. പകരം ബുൾസ് ഐ കൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടണം. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് 20 രൂപയായിരുന്ന ഒരു കിലോ സവാളയുടെ വില അൻപതു കടന്നതോടെയാണ് തട്ടുകടകളിൽ സവാള ഉപയോഗം കുറച്ചുതുടങ്ങിയത്.

ഈ വിലയ്ക്കു സവാള വാങ്ങി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഓംലറ്റും ഫ്രൈകളുമൊന്നും ഇപ്പോഴത്തെ വിലയ്ക്കു കൊടുക്കാനാവില്ലെന്നു തന്നെയാണു തട്ടുകടക്കാരുടെ പക്ഷം. ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കുതിച്ചുയരുന്ന വില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കയറ്റുമതിയിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വന്നെങ്കിലും മലയാളികൾക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല. അതിനിടെയാണു വിലക്കയറ്റം കാരണം നമ്മുടെ തീൻമേശയിലെത്തുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ സവാളയെ പാചകക്കുറിപ്പുകൾക്കു പുറത്തു നിർത്താൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത്.

സവാള വില കയറ്റം പ്രവാസികൾക്കും തിരിച്ചടി

സവാളയുടെ കയറ്റുമതി ഇന്ത്യ നിരോധിച്ചത് മലയാളികളടക്കമുള്ള പ്രവാസികൾക്കു തിരിച്ചടിയായി. ഇതിനുപകരം പാക്കിസ്ഥാൻ, ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി കൂടിയെങ്കിലും രുചിയിൽ ഇന്ത്യൻ സവാളയ്ക്കു തുല്യമാകില്ല. നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്കു ചെറുതായെങ്കിലും രുചിമാറ്റമുണ്ടാകാം. ഇന്ത്യയിൽ സവാളവില കുതിച്ചുയരുന്നത് കണക്കിലെടുത്താണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കയറ്റുമതി നിരോധിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ഗ്രോസറികളിൽ സവാളയ്ക്കു 4 ദിർഹം 50 ഫിൽസ് വരെ വില ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ഈജിപ്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സവാളയ്ക്ക് വില കുറവാണ്. പ്രമുഖ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ സവാളയ്ക്ക് 2 ദിർഹവും ഈജിപ്ഷ്യൻ സവാളയ്ക്ക് 1.70 ദിർഹവുമാണ് ഏകദേശ വില.

ബിരിയാണിക്കു വേണം, ഇന്ത്യൻ സവാള

ഇന്ത്യൻ സവാളയ്ക്കു പകരം വയ്ക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നു പാചകക്കാർ പറയുന്നു. രുചിയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ബിരിയാണിയിലും കറികൾക്കും സവാള കുറയ്ക്കാനാവില്ല. ചെറിയമാറ്റം പോലും രുചിയെയും അതുവഴി കച്ചവടത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഹോട്ടലുകാർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. മറുനാടൻ സവാള വഴറ്റിയാൽ ഇന്ത്യൻ സവാളയുടെ നിറവും മൊരുമൊരുപ്പും കിട്ടില്ലെന്ന് 20 വർഷമായി ദുബായിലെ വിവിധ ഹോട്ടലുകളിൽ പാചകക്കാരനായ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശി സലും എരേരത്ത് പറഞ്ഞു.

ബിരിയാണിക്കു മുകളിൽ സവാള, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ എന്നിവ വഴറ്റിയിടാറുണ്ട്. മറുനാടൻ സവാളയിട്ടാൽ രുചിയിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. വഴറ്റുമ്പോൾ കറുത്തു കുഴഞ്ഞുപോകുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഈജിപ്ഷ്യൻ സവാള സാലഡിനു മാത്രമാണ് പറ്റുക. ചിക്കൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കറികൾക്കു നല്ല രുചി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സവാള തന്നെ ‌വേണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Onion hits 50/kg in Kerala, Supplyco take measures to control price