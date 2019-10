‘ആ വേദന താങ്ങാനാകാതെ പപ്പ മരിച്ചു’ – മരട് നഗരസഭ പൊളിച്ച ഒരു സ്വപ്നം

കൊച്ചി∙ ‘വീടെന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം അവർ തകർത്തുകളഞ്ഞതിന്റെ വേദന സഹിക്കാനാവാതെയാണ് എന്റെ പപ്പ മരിച്ചത്’ – ഇതു പറയുമ്പോൾ സോണി ജോൺസന്റെ കൺകോണുകളിൽ നനവു പടരും. എപ്പോഴും മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി മാത്രമുള്ള അവളുടെ അമ്മ സുജ ജോൺസൺ പിന്നിലേക്കു തിരിഞ്ഞ് ഷാളിൽ മുഖമമർത്തി. ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒന്നും ബാക്കിവയ്ക്കാനില്ലെന്ന വേദനയും പേറിയാണ് കഴിഞ്ഞവർഷം മേയിൽ പപ്പ പ്രഷർ കൂടി മരണത്തിനു കീഴടങ്ങിയതെന്ന് അവർ പറയുന്നു.

സുജ ജോൺസൺ മകൾ സോണിക്കൊപ്പം മരട് നഗരസഭ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ വീടിനു മുന്നിൽ.

മരടിൽ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിനും 25 ലക്ഷം വീതം നൽകുമ്പോൾ ഒരു കോടതി വിധിയുടെയും പിന്തുണയില്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തർത്തു കളഞ്ഞതിന് ആര് നഷ്ടപരിഹാരം തരുമെന്നാണ് സുജചോദിക്കുന്നത്. യാതൊരു അനുമതിയുമില്ലാതെ എണ്ണമില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾ തലയുയർത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 2015ൽ മരട് പടപുരയ്ക്കൽ ജോൺസൺന്റെ നാലു ചുവരുമാത്രമായി പണി പകുതിയായ വീട് നഗരസഭാ അധികൃതർ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞത്.

പത്തു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്ക് ലോണെടുത്താണ് 2014ൽ ജോൺസൺ കയറിക്കിടക്കാനൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നത്തിനു തറക്കല്ലിടുന്നത്. പശുവിനെ വളർത്തിയുള്ള വരുമാനംകൊണ്ട് വീട്ടു ചെലവും കഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന പണം സ്വരുക്കൂട്ടിവച്ച ചെറിയൊരു തുകയായിരുന്നു മരടിൽ മൂന്നര സെന്റ് ഭൂമി വാങ്ങുമ്പോൾ ആകെ കയ്യിലുള്ളത്. അതെല്ലാം ചെലവഴിച്ച് ഓരോ കട്ടകൾ ഉയർത്തിക്കെട്ടുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ദിവസം തകർത്തുകളയാൻ നിയമം വരുമെന്ന് ആരും കരുതിയിട്ടില്ല. അനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയതും പണി അത്രയും ചെയ്തതും. തറവാട്ടു വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറേണ്ടതുള്ളതിനാൽ പണി ആരംഭിച്ചു. ഭൂമി സിആർഇസഡ്3യിലാണെന്ന് നഗരസഭാ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും നാലു സെന്റു ഭൂമിയിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് വീടുവയ്ക്കാൻ ഇളവനുവദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നഗരസഭാ ജീവനക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞു. അതു പരിഗണിച്ചാണ് വായ്പ അനുവദിച്ചു കിട്ടിയതും വീടുപണി ആരംഭിച്ചതും.

കെട്ടിടത്തിന് അനുമതി ലഭിക്കും മുമ്പ് പണി തുടങ്ങി എന്നതാണ് ജോൺസൺ ചെയ്ത തെറ്റ്. കെട്ടട നിർമാണം ലിന്റിൽ പൊക്കവും പിന്നിട്ടു, വാർപ്പ് കൂടി ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് നിർമാണം പൊളിച്ചു കളയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതെന്ന് സോണി പറയുന്നു. ‘വീടിന്റെ ഓരോ കട്ടയിലും പപ്പയുടെ വിയർപ്പുണ്ട്, സ്വന്തമായി പടുത്തുയർത്തിട്ട് അത് പൊളിച്ചു കളയാൻ മനസുവന്നില്ല’ എന്നാണ് പപ്പ പറഞ്ഞതെന്ന് സോണി ഓർക്കുന്നു.

ഒരു ദിവസം ആരും സ്ഥലത്തില്ലാത്തപ്പോഴാണ് മുന്നറിയിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ അധികൃതരെത്തി വീടു പൊളിക്കുന്നത്. അടുത്ത വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞാണ് അറിയുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി പൊളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നത്രെ. ആദ്യം തകർന്നു പോയെങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവെടിഞ്ഞില്ല. പിന്നെയും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് കാത്തിരുന്നു. സാധാരണക്കാരോടുള്ള പതിവ് അവഗണനയുടെ ചുവപ്പുനാടായിൽ കുരുങ്ങി അപേക്ഷ അവിടെത്തന്നെ കിടന്നു. തീരദേശ പരിപാലന സമിതിയുടെ അനുമതിക്കായി ഇമെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനു മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മറുപടി. ഇനി അതു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമായി.

ഇതിനിടെ ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ പലതവണയായി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. വീടു പണിയാനെടുത്ത പത്തുലക്ഷം രൂപ വായ്പ പലിശ ഉൾപ്പടെ 17 ലക്ഷമായി ഉയർന്നു. സ്ഥലം വിറ്റിട്ടായാലും വായ്പ അടച്ചു തീർക്കണമെന്നാണ് ബാങ്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭൂമി എങ്ങനെയെങ്കിലും വിറ്റ് ലോൺ തീർത്ത് ബാക്കിയുള്ള പണം മക്കളുടെ പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതിനും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിനിടെ മക്കളുടെ പഠനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ എടുക്കാൻ ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും അതിനും സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന തറവാട് വീടിന് നാല് അവകാശികളുണ്ട്. ജോൺസൺ മരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണെന്ന് സഹോദരി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. രണ്ടു പശുക്കളെ വളർത്തുന്നതു മാത്രമാണ് ഇവരുടെ വരുമാനം. ഒപ്പം സോണി പഠനത്തോടൊപ്പം ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിച്ചു കിട്ടുന്ന ചെറിയ തുകയും. സോണിയുടെ സഹോദരൻ സോനു ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.

ഫ്ലാറ്റുടമകൾക്കു മാത്രമല്ല, സമീപ പ്ലോട്ടുകളിലുള്ളവർക്കും നിയമം ബാധകമല്ലേ എന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം. ‘തൊട്ടടുത്ത രണ്ടു പ്ലോട്ടുകളിൽ ഉള്ളവർ ഇതേ നഗരസഭയുടെ അനുമതിയോടെ എങ്ങനെ വീടുവച്ചു’ എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത്. ‘അനുമതി ലഭിച്ചത് ചോദിച്ചാൽ അവരും ഒന്നും പറയില്ല, അവരുടെ വീടിന് അതുകൊണ്ട് ദോഷമെന്തെങ്കിലും വന്നാലോ എന്നാണ് ഭീതി. എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടു നീതി’ എന്നാണ് സോണി ചോദിക്കുന്നത്.

‘ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് പൊളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നവരൊന്നും തങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൂര പൊളിച്ചപ്പോൾ അന്വേഷിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ആരോടും സമരത്തിനു പോയിട്ടുമില്ല. ആർക്കും വീടില്ലാതാകുന്നത് സഹിക്കാനാവില്ല. അത് ഫ്ലാറ്റിലുള്ളവരായാലും സാധാരണക്കാരായാലും. സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടിയാൽ ഒരു വീടു പണിയാമെന്ന പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണുള്ളത്. ’ – സോണി മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

‘ഞങ്ങളുടെ വീട് പൊളിച്ചതിനു പിന്നിൽ അന്നത്തെ ഒരു കൗൺസിലറുടെ വ്യക്തി വിരോധമായിരുന്നു. ജോൺസൺ നടത്തിയിരുന്ന പന്തലും മറ്റും വാടകയ്ക്കു കൊടുക്കുന്ന കടയിൽ അന്നത്തെ കൗൺസിലർ പണം കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്രെ. അത് ലഭിക്കാതിരുന്നതോടെ ചോദിച്ചതിന്റെ ദേഷ്യം തീർക്കുകയായിരുന്നു അവർ. ഇത് അന്നത്തെ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരും പറഞ്ഞിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലർ തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കെട്ടിടം പൊളിക്കാൻ വന്നത്’ – സുജ പറയുന്നു.

