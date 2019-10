പാലാ അല്ല, മഞ്ചേശ്വരം; ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി വാട്ടർ ലൂ ആകും: കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

കാസർകോട് ∙ പാലായിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവം യുഡിഎഫിനു മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഇല്ലെന്നും എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എംപി. കാസർകോട് പ്രസ് ക്ലബിന്റെ മീറ്റ് ദ പ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി.



മഞ്ചേശ്വരത്ത് എല്ലാം ഭദ്രമാണ്. ബിജെപിയും യുഡിഎഫും തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് വടക്കൻ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അ​ഞ്ചു മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബിജെപി വാട്ടർ ലൂ ആകും. ബിജെപിയുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷയാണ് കേരളത്തിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ.

കേരളം ബിജെപിക്ക് മരീചികയാകും. പാലായിലേത് അവിചാരിത സാഹചര്യമാണ്. കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭരണത്തിൽ അസംതൃപ്തരായ ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.

അടുത്ത മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നു മഞ്ചേശ്വരത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.

