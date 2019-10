രാജ്യതാൽപര്യമാണു പ്രധാനം; എല്ലായിടത്തും പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കും: അമിത് ഷാ

കൊല്‍ക്കത്ത ∙ രാജ്യത്തെമ്പാടും ദേശീയ പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ നടപ്പാക്കുമെന്നും കൃത്യമായ പൗരത്വ രേഖകളുള്ളവരെ മാത്രമെ രാജ്യത്തെ പൗരൻമാരായി അംഗീകരിക്കുവെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. കൊൽക്കത്തയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ബിജെപി റാലിയിലാണ് അമിത് ഷായുടെ പ്രഖ്യാപനം.

ദേശീയ പൗരത്വ ബില്‍ (എന്‍ആര്‍സി) ബംഗാളില്‍ നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ നിലപാട് തള്ളിയ അമിത് ഷാ, എത്രമാത്രം തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എതിർത്താലും ബിജെപി പിന്നോട്ടില്ലെന്നു പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ താത്പര്യമല്ല, രാജ്യതാൽപര്യമാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. തന്റെ വോട്ട്ബാങ്കിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമാകാമെന്നാണ് മമതയുടെ നിലപാട്.

കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാർക്കെതിരെയായിരുന്നു മമത. എന്നാൽ ഇപ്പോഴവർ തൃണമൂലിനു വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമം. എന്‍ആര്‍സി ഒരിക്കലും രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുകയില്ലെന്നാണ് ദീദി പറയുന്നത്. അവസാന നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരനെയും രാജ്യത്തു നിന്നു പുറത്താക്കുമെന്ന് ഞാൻ വാക്ക് നൽകുന്നു.

ഇന്ത്യയില്‍ അഭയാര്‍ഥികളായെത്തിയ മുസ്‍ലിം ഇതര വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കായി പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ഉടന്‍ കൊണ്ടുവരും. പൗരത്വ റജിസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് മമത നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോള്‍ മമത പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ബംഗാളില്‍ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ റജിസ്റ്റര്‍ അസമില്‍ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തു മുഴുവന്‍ നടപ്പാക്കുമെന്നാണു ബിജെപിയുടെ നിലപാട്. ബംഗാളിലെ ഹിന്ദുക്കള്‍ ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ജനങ്ങള്‍ മരിച്ചാലും മമത സര്‍ക്കാര്‍ അത് പൗരത്വ റജിസ്ട്രേഷന്‍ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്‍ക്കുകയും രണ്ട് ലക്ഷം ധനസഹായം നല്‍കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നും ദിലീപ് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Will Bring Citizenship Law, Throw Out Infiltrators: Amit Shah In Kolkata