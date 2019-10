ശുചിത്വം ഇന്ത്യക്കാരുടെ ചിന്തയുടെ ഭാഗം: സബർമതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യ ശുചിത്വ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ പൊതു ഇടങ്ങളെ വിസർജന മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്വച്ഛ് ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സഹകരണം, പ്രോൽസാഹനം തുടങ്ങിയ മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്– ഗുജറാത്തിലെ സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നടന്ന 150–ാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



ശുചീകരണത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതിലുള്ള മടുപ്പ് ഇന്ത്യ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ചിന്തകളിൽ ഇന്നു സുപ്രധാനമായ ഭാഗമാണത്. 60 മാസത്തിനുള്ളിൽ 60 കോടി ജനങ്ങൾക്കാണു ശുചിമുറികൾ ലഭ്യമാക്കിയത്. 11 കോടി ശുചിമുറികൾ നിർമിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വിജയത്തിൽ ലോകം അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ശുചിത്വപദ്ധതിയിലൂടെ 75 ലക്ഷം തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതായും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.



2014ലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിൽ 38.7 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു ശുചിത്വപരിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പദ്ധതിയിലൂടെ ഇത് 98 ശതമാനമായി വർധിച്ചതായാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ജലദൗർലഭ്യമുൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങൾ പലയിടത്തും പദ്ധതി മന്ദഗതിയിലാക്കിയതായാണു വിമർശകരുടെ വാദം.



