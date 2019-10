ന്യൂഡൽഹി∙ ചൈനയുമായി പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിലനിൽക്കുന്ന ദോക്‌ ലാ താഴ്‍വരയിലേക്കു പുതിയ റോ‍ഡ് നിർമിച്ച് ഇന്ത്യ. സൈനിക നീക്കം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് റോഡ് നിര്‍മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. സിക്കിം അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ദോക് ലായില്‍ 2017ൽ ഇന്ത്യ– ചൈന സേനകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം 73 ദിവസമാണു നീണ്ടുനിന്നത്. ചൈനയിലെ ചുംബി താഴ്‍വര, ഭൂട്ടാന്‍ എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന മേഖലയാണിത്. 7 മണിക്കൂറെടുത്താണ് അന്ന് സൈന്യം ദോക് ലായിലെത്തിയത്. ഇനി വെറും 40 മിനിറ്റിൽ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാമെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ.



റോഡ് നിർമാണം മേഖലയിലെ സൈനിക വിന്യാസത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു കരുത്തേകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. 2017ലെ പ്രശ്ന സമയത്ത് ദോക് ലായിലേക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പാത മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റൊരു വഴി കൂടി ഇല്ലാതിരുന്നതു സൈനിക വിന്യാസം ഉൾപ്പെടെ വൈകിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇനി മുതൽ ദോക് ലായിലേക്ക് ഇന്ത്യയ്ക്കു രണ്ട് വഴികളില്‍ കൂടി എത്തിച്ചേരാമെന്നതാണ് റോഡ് നിർമാണത്തിന്റെ നേട്ടം. പുതിയ റോ‍ഡ് നിർമിച്ചത് ഒരു താഴ്‍വരയില്‍നിന്നു മറ്റു താഴ്‍വരയിലേക്കുള്ള സൈന്യത്തിന്റെ നീക്കത്തിനും വിന്യാസത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഉന്നത സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.



2017 ജൂൺ 16നാണ് ദോക് ലായില്‍ ഇന്ത്യ– ചൈന സംഘര്‍ഷം ഉടലെടുത്തത്. ചൈനീസ് സൈന്യം ദോ‍ക് ലായിലേക്കു കടന്നുകയറിയതായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു നയിച്ചത്. 2017 ഓഗസ്റ്റ് 28 വരെ ഇതു നീണ്ടു.

ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിയിൽ 3,346 കിലോമീറ്ററുകൾ നീളത്തിൽ 61 തന്ത്രപ്രധാനമായ പാതകളാണ് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 2,400 കിലോമീറ്റർ പാതയിലെ ടാർ ചെയ്യൽ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയായി. ഈ വര്‍ഷം 11 റോഡുകളുടെ ടാറിടലും പൂർത്തിയാക്കി. അടുത്ത വര്‍ഷം 9 റോ‍ഡുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനും തീരുമാനമുണ്ട്.



ഇന്ത്യ– ചൈന അതിർത്തിയിൽ കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാര്‍ ദിക്കുകളിൽ 3 റോഡുകൾ വീതം 58 കിലോമീറ്റര്‍ ഇനി നിർമാണം പൂർത്തിയാകാനുണ്ടെന്ന് ബിആർഒ ഡയറക്ടര്‍ ജനറൽ ലെഫ്റ്റ്നന്റ് ജനറൽ ഹര്‍പാല്‍ സിങ് പറഞ്ഞു. കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന റോ‍ഡ് നിർമാണം സൈനിക കരുത്തിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. സൈന്യത്തിന്റെ യാത്രാസമയം മണിക്കൂറുകളോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണു നേട്ടം. പാതയിൽ ബാരലച് ലാ, ലാചുങ് ലാ, താങ്‍ലാങ് ലാ എന്നിങ്ങനെ മൂന്നു തുരങ്കങ്ങളുടെ നിർമാണവും നടക്കുകയാണ്. റോഹ്താങ് തുരങ്കം വരുന്ന ഡിസംബറിൽ ഗതാഗത യോഗ്യമാകും.



അരുണാചല്‍ പ്രദേശിൽ ഇന്ത്യ– ചൈന അതിർത്തിക്കു സമാന്തരമായി 180 കിലോമീറ്റർ റോഡാണു നിർമാണം പൂര്‍ത്തിയായത്. പാസിഘട്ട്, ബ്രഹ്മകുണ്ഡ്് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാതയാണിത്. ദോക് ലാ സംഘർഷത്തിനുശേഷം ഇന്ത്യ–ചൈന കേണൽതല കൂടിക്കാഴ്ച ദിവസവും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു റിപ്പോർട്ടുകൾ. മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനു മുഖ്യപ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും 15 മിനിറ്റോളം നീളാറുണ്ട്. 2017ന് ശേഷം മേഖലയില്‍ ചൈന റോഡ് നിർമാണം നടത്തിയിട്ടില്ല.



English Summary: BRO built an alternative road through which its troops can enter the Doklam valley