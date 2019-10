ന്യൂഡൽഹി ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസിൽ ഉൾപ്പോര് വീണ്ടും രൂക്ഷം. നേതാക്കളുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ തുടർന്ന് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നു മുതിർന്ന നേതാവും മുംബൈ ഘടകം മുൻ അധ്യക്ഷനുമായ സഞ്ജയ് നിരുപം തുറന്നടിച്ചു. പാർട്ടിക്കു തന്റെ സേവനം ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നു സഞ്ജയ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി–ശിവസേന പാളയത്തിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെയാണ് നിരൂപത്തിന്റെ നീക്കം.‌

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനായി താൻ നിർദേശിച്ച സ്ഥാനാർഥിയെ മുംബൈ കോൺഗ്രസ് ഘടകം പരിഗണിക്കാതിരുന്നതാണ് സഞ്ജയ് നിരുപത്തിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനായി കേവലം ഒരു പേരു മാത്രമാണു പാര്‍ട്ടിയോടു നിര്‍ദേശിച്ചത്. അതു പോലും പരിഗണിച്ചില്ലെന്നതു വേദനാജനകമാണ്. തന്റെ സേവനം ഇനി പാർട്ടിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതിനാല്‍ ഇനിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും സഞ്ജയ് നിരുപം പറഞ്ഞു.

പാർട്ടിയോടു വിട പറയാൻ ഇതുവരെ സമയം ആയിട്ടില്ലെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ നേതൃത്വം പെരുമാറുന്ന രീതിയനുസരിച്ച് ആ ദിവസം അകലെയാണെന്നു തോന്നുന്നില്ലെന്നും സഞ്ജയ് മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഇതുവരെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സഞ്ജയുടേത് സമ്മർദതന്ത്രമാണെന്നാണു പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ.

മുൻ രാജ്യസഭാംഗമായ സഞ്ജയ് നിരുപത്തിനെ ലോക്സഭാ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനു തൊട്ടുമുൻപാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുംബൈ ഘടകത്തിന്റെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കി പകരം മിലിന്ദ് ദേവ്റെയെ നിയമിച്ചത്. എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുംബൈയിൽ ഒരു സീറ്റു പോലും നേടാനാകാത്തതിനെ തുടർന്നു ദേവ്റയ്ക്കെതിരെ സഞ്ജയ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നു ദേവ്റെയും അധ്യക്ഷ പദവി ഒഴിഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ആദ്യം നടി ഉൗർമിള മാതോംഡ്കർ പാർട്ടി ഉൾപ്പോര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നിന്നു രാജിവച്ചിരുന്നു. നിസ്സാരമായ പാർട്ടി ഉൾപ്പോരുകൾക്കു തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു കണ്ടുനിൽക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക ബോധം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു രാജി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെടുമെന്നു ഫലം പുറത്തുവരുന്നതിനുമുൻപ് ഊർമിള മുംബൈ ഘടകം അധ്യക്ഷന് എഴുതിയ കത്ത് രാജി മുൻപു പുറത്തായിരുന്നു. സഞ്ജയ് നിരുപത്തിനും അനുയായികള്‍ക്കുമെതിരെ കത്തിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: "The Way Leadership Behaving..." Congress's Sanjay Nirupam Won't Campaign