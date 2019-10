കോടിയേരിക്ക് പണം നൽകിയില്ല; ഷിബു ബേബി ജോണിനെ തള്ളി വ്യവസായി

മുംബൈ∙ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെതിരായ എൻസിപി നേതാവ് മാണി സി. കാപ്പന്റെ മൊഴി നിഷേധിച്ച് മുംബൈ വ്യവസായി. കോടിയേരിക്ക് പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് ദിനേശ് മേനോന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു. കോടിയേരിയെയും മകനെയും കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ, അവര്‍ പണം വാങ്ങിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ ആരോപണങ്ങളെ തള്ളി മാണി സി കാപ്പനും രംഗത്തെത്തി. ഷിബു ബേബി ജോണിനു കിട്ടിയത് വ്യാജ രേഖകളാണ്. സിബിഐക്ക് ഒരു മൊഴിയും നല്‍കിയിട്ടില്ല. താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐയില്‍ കേസില്ലെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ അറിയിച്ചു.

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കോടിയേരിക്കും മകനും മുംബൈ മലയാളി ദിനേശ് മേനോൻ പണം നൽകിയെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാണി സി. കാപ്പന്റെ നിർണായക മൊഴിയുടെ പകർപ്പുകൾ ആർസ്പി നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോണ്‍ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ഷിബു ബേബി ജോണിന്റെ ഈ ആരോപണത്തെ തള്ളുംവിധമാണ് ദിനേശ് മേനോന്റെ പ്രതികരണം.

