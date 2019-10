ചെന്നൈ∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചെന്നൈയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗം തൽസമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാത്തതിന് ദൂരദര്‍ശന്‍ ജീവനക്കാരിക്കു സസ്പെന്‍ഷന്‍. ദൂരദര്‍ശന്‍ ചെന്നൈ യൂണിറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആര്‍.വി വസുമതിയെയാണ് പ്രസാര്‍ ഭാരതി സിഇഒ നേരിട്ടു സസ്പെന്റ് ചെയ്തത്.



തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മദ്രാസ് ഐഐടിയുടെ രണ്ടു പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രി ചെന്നൈ സന്ദര്‍ശിച്ചത്.‌ സിംഗപ്പൂര്‍–ഇന്ത്യ ഹാക്കത്തോണിന്റെ സമ്മാനദാന ചടങ്ങായിരുന്നു ആദ്യ പരിപാടി. ഈ പരിപാടിയിലെ മോദിയുടെ പ്രസംഗം ദൂരദര്‍ശന്റെ തമിഴ് ജനപ്രിയ ചാനലായ ഡിഡി പൊതികൈയില്‍ തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നില്ല. പരിപാടിയുടെ ചിലഭാഗങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് തൽസമയം കാണിച്ചത്.



ഇതുസംബന്ധിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസില്‍ നിന്ന് അന്വേഷണം വന്നതോടെയാണ് അച്ചടക്ക നടപടിയുമായുണ്ടായത്. ദൂരദര്‍ശന്‍ ചെന്നൈ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ ആര്‍. വി. വസുമതിക്കായിരുന്നു പരിപാടിയുടെ ചുമതല. ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നു നിര്‍ദേശമുണ്ടായിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗം തൽസമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യേണ്ടെന്നു തീരുമാനിച്ചതു ധിക്കാരപരമെന്നു ചൂണ്ടികാണിച്ചാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍ . പ്രസാര്‍ഭാരതി സിഇഒ ശശിശേഖര്‍ വമ്പട്ടി നേരിട്ടാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. കേന്ദ്ര സിവില്‍ സര്‍വീസ് ചട്ടപ്രകാരം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതിനാല്‍ സസ്പെന്റ് ചെയ്യുന്നുവെന്നു പറയുന്ന ഉത്തരവില്‍ മറ്റുകാരണങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല.

അതേസമയം ഡിഡി നാഷണല്‍ പ്രസംഗം തൽസമയം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ചെന്നൈയുടെയും തമിഴരുടെയും ആതിഥ്യമര്യാദയെ പുകഴ്ത്തിയ പ്രസംഗം തമിഴ്നാട്ടിനു പുറമെ മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂര്‍ ,ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഏറെ പ്രേക്ഷകരുള്ള ഡിഡി പൊതികൈയില്‍ സംപ്രേഷണമില്ലാത്തതാണ് പിഎ.ഒ ഓഫിസിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

English Summary :Chennai Doordarshan official suspended as channel skips live telecast of PM Modi's IIT speech