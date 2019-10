വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം എത്തിക്കാം; ചിദംബരത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി നീട്ടി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ അഴിമതിക്കേസിൽ മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പി.ചിദംബരത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡി ഒക്ടോബര്‍ 17 വരെ നീട്ടി. ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയുടേതാണ് ഉത്തരവ്. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ജയിലിൽ എത്തിക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകി. ദിവസം രണ്ട് നേരം വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സസ്യാഹാരം ജയിലിൽ എത്തിക്കാനാണ് അനുമതി.

ജയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമായതായി ചിദംബരം ജാമ്യഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് സിബിഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപുറമേ ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപ്രകാരം ദിവസവും വൈദ്യപരിശോധന നടത്താനും കോടതി അനുവാദം നൽകി.



നേരത്തെ ഒക്ടോബർ മൂന്നുവരെ ചിദംബരത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനിടെ ജ്യാമാപേക്ഷയുമായി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിംദബരത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു.

English Summary: P Chidambaram To Be In Jail Till October 17; CBI Okay With Home Food