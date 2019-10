ഗുരു നാനാക്കിന്റെ ജന്മദിന ആഘോഷം: മൻമോഹൻ സിങ് പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിഖ് മതസ്ഥാപകൻ ഗുരു നാനാക്കിന്റെ 550–ാം ജന്മദിന ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോ. മൻമോഹൻ സിങ് പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കും. ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ക്ഷണം മൻമോഹൻ സിങ് സ്വീകരിച്ചതായി പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിങ്ങിന്റെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. നവംബർ 9ന് കർതാർപുർ ഇടനാഴി വഴിയുള്ള ആദ്യ യാത്രയിലും 12നു സുൽത്താൻപുർ ലോധിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാന ചടങ്ങുകളിലും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

മൻമോഹൻ‌ സിങ്ങും അമരീന്ദർ സിങ്ങും വ്യാഴാഴ്ച കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്നിവരെയും ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇരുവരും ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചതായും അമരീന്ദർ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിച്ച ശേഷമെ ഇരുവരും പങ്കെടുക്കു.

കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, കർതാർപുർ ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ ക്ഷണിക്കുമെന്ന് പാക്ക് വിദേശകാര്യ മന്തി ഷാ മഹ്മൂദ് ഖുറേഷി അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഒഴിവാക്കിയാണ് മൻമോഹനെ ക്ഷണിക്കാൻ പാക്കിസ്ഥാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സിഖ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായാണ് മൻമോഹൻ സിങ്ങിനെ ക്ഷണിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ വിശദീകരണം.

എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്കു വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും മൻമോഹൻ സിങ്ങിന്റെ ഓഫിസ് പിന്നാലെ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്തുപോലും പാക്കിസ്ഥാൻ സന്ദർശിക്കാൻ തയാറാകാഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങളും തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ഗുരു നാനാക്കിന്റെ 550–ാം ജന്മദിനത്തിനു മുന്നോടിയായി നവംബർ 9 നാണ് ഇടനാഴി തുറക്കുക. 12നാണു ജന്മദിനം.

പഞ്ചാബിലെ ഗുർദാസ്പുരിലുള്ള ദേര ബാബ നാനാക്ക് മുതൽ 4 കിലോമീറ്റർ അകലെ പാക്കിസ്ഥാനിലെ കർതാർപുരിലുള്ള ദർബാർ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര വരെയാണ് ഇടനാഴി. ഗുരു നാനാക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ദർബാർ സാഹിബിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കർതാർപുരിലേക്കു പോകുന്ന തീർഥാടകർക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ വീസ വേണ്ട. പെർമിറ്റ് എടുത്താൽ മതി. ദിവസം 5000 തീർഥാടകർക്ക് സന്ദർശനാനുമതി നൽകും.

