സായുധരായ ഭീകരർ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത്; വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ജാഗ്രത, വൻ സുരക്ഷ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഉൽസവ സീസണിൽ ആക്രമണം നടത്താനായി സായുധരായ നാലു ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരർ രാജ്യതലസ്ഥാനത്തു പ്രവേശിച്ചതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും സുരക്ഷാവിന്യാസം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഭീകരർ ഡൽഹിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണു പൊലീസിലെ സ്പെഷൽ സെല്ലിനു രഹസ്യവിവരം കിട്ടിയത്.

വളരെയധികം ആയുധങ്ങളുമായാണു ഭീകരർ തമ്പടിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണു വിവരം. ഇവരെ പിടികൂടാനായി ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും തിരച്ചിൽ നടക്കുകയാണ്. ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വസതിയിൽ യോഗം ചേർന്നു സ്ഥിതിഗതികൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ജാഗ്രതയിലാണെന്നും ഭീകരരെ അമർച്ച ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും സെൻട്രൽ ഡൽഹി ഡിസിപി എം.എസ്.രൺധാവ പറഞ്ഞു.



ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഭീകരാക്രമണത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നു രഹസ്യന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ദേശീയ സുരക്ഷ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ എന്നിവരെ ഭീകരർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ പ്രധാന 30 നഗരങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വ്യോമസേന സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചു.



English Summary: Airports In North India On Alert Amid Intel On Jaish Terrorists In Delhi