‘നേതാക്കളെ ഓരോരുത്തരെയായി പുറത്തുവിടും; കശ്മീരിലേത് പ്രതിരോധം’

ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മുകശ്മീരിന്‍റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി കശ്മീരിലെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കിയത് രാജ്യസുരക്ഷ മുന്‍ നിര്‍ത്തിയെന്നു വിശദീകരണം. കശ്മീരിൽ കരുതൽ തടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം മോചിപ്പിക്കുമെന്നു ജമ്മു കശ്മീർ ഗവർണറുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐയോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഓരോരുത്തരെയായി മോചിപ്പിക്കും. ജമ്മുവിലും കശ്മീരിലും പൊലീസും സൈന്യവും തുടരുന്നതു മുന്‍കരുതൽ മാത്രമാണെന്നും ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക്കിന്‍റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഫാറൂഖ് ഖാൻ പറഞ്ഞു.

ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചു ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും പ്രതിരോധമെന്ന രീതിയിലാണ് പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈന്യത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭീകരനീക്കങ്ങളുണ്ടായാല്‍ തടയിടുന്നതിനാണ് ഇത്. ഭീകരർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുന്നതിന് പൊലീസ്, സൈന്യം, ബിഎസ്എഫ് എന്നിവരെല്ലാം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കശ്മീരിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളായ ഫറൂഖ് അബ്ദുല്ല, ഒമർ അബ്ദുല്ല (നാഷനൽ കോൺ‍ഫ്രൻസ്), പിഡിപി നേതാവ് മെഹബൂബ മുഫ്തി, ജമ്മു കശ്മീർ പീപ്പിൾസ്് കോൺഫ്രൻസ് നേതാവ് സജ്ജാദ് ഗനി ലോണ്‍ തുടങ്ങിയവർ രണ്ട് മാസത്തോളമായി കരുതൽ തടങ്കലിലാണ്.

ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണു നേതാക്കളെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയത്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവികൾ എടുത്തുകളഞ്ഞ കേന്ദ്രനീക്കത്തിനു ‌പിന്നാലെയായിരുന്നു നേതാക്കളെയെല്ലാം തടവിലിട്ടത്. അതേസമയം ജമ്മുവിലെ നേതാക്കളെയെല്ലാം തടവിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയുന്നതിനു മുൻപ് ഇന്റർനെറ്റ്, ടെലിഫോൺ, ടെലിവിഷൻ സര്‍വീസുകളും സര്‍ക്കാർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

