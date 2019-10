‘വലിയ പിഴ’ – എംഐ 17 ഹെലികോപ്റ്റർ വീഴ്ത്തിയത് സ്വന്തം മിസൈലെന്ന് വ്യോമസേന

ന്യൂഡൽഹി∙ ഫെബ്രുവരി 27ന് ശ്രീനഗറിലെ ബദ്ഗാമിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ റഷ്യൻ നിർമിത എംഐ 17 വി5 ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ മിസൈൽ തട്ടിയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ മാർഷൽ രാകേഷ് കുമാർ സിങ് ദദൗരിയ. പാക്ക് അതിർത്തിക്കുള്ളിലെ ഭീകര താവളങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന തകർത്തതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യ–പാക്കിസ്ഥാൻ സംഘർഷവേളയിലായിരുന്നു സംഭവം. ആറ് സൈനികർക്കും ഒരു നാട്ടുകാരനും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട അപകടത്തിനു കാരണമായത് ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമസുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിന്റെ പിഴവാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്നും പിഴവ് വരുത്തിയ രണ്ടു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഔദ്യോഗിക നടപടിയും അച്ചടക്ക നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടതായും വ്യോമസേനാ മേധാവി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വലിയ പിഴവാണ് നമുക്കുണ്ടായതെന്നത് സമ്മതിക്കുന്നു. ഇത്തരം പിഴവുകൾ ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുന്നു. – ദദൗരിയ പറഞ്ഞു. അപകടത്തെക്കുറിച്ച് വ്യോമസേന നടത്തിയ ആദ്യ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടിയായി ഇത്.

ശത്രു–മിത്ര വിമാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ഓർ ഫോ(ഐഎഫ്എഫ്) ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഓഫ് ആയിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരും തമ്മിലുളള ബന്ധത്തിൽ ഇത് വലിയ ഇടിവുണ്ടാക്കി. വ്യോമപ്രതിരോധത്തിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ റഡാറുകൾക്ക് വിമാനത്തെ വേർതിരിച്ചറിയാനുളള സാഹചര്യം ഇത് ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

ഹെലിക്കോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തുന്ന സൈന്യം. ചിത്രം: എഎൻഐ, ട്വിറ്റർ

ശ്രീനഗർ വ്യോമതാവളത്തിനു സമീപം ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീഴുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ഇന്ത്യ ഒരു മിസൈൽ വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ചോളം പാക്ക് വിമാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതി‍ർത്തി ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. പാക്ക് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കൊപ്പം പൈലറ്റില്ലാ വിമാനങ്ങൾ (യുഎവി) ആക്രമണത്തിനു ശ്രമിച്ചേക്കുമെന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. വേഗംകുറച്ച് താഴ്ന്നുപറന്ന ഇന്ത്യൻ കോപ്റ്റർ റഡാറിൽ കണ്ടപ്പോൾ പാക്ക് യുഎവി ആയി സംശയിച്ച് മിസൈൽ അയച്ചതായി നേരത്തെ സംശയമുയർന്നിരുന്നു.

ബദ്ഗാമിൽ തകർന്ന എംഐ 17 വി5 ഹെലികോപ്റ്റർ. – ഫയൽ ചിത്രം.

രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പേരുകേട്ട, റഷ്യൻ നിർമിത എംഐ17 വി5 ഹെലികോപ്റ്റർ സാങ്കേതിക തകരാർമൂലം തകർന്നുവീഴാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തലുണ്ടായത്. ആകാശത്തു വലിയൊരു സ്ഫോടനശബ്ദം കേട്ടതായും തുടർന്ന് തീഗോളമായി കോപ്റ്റർ താഴേയ്ക്കു വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ദൃക്സാക്ഷികൾ മൊഴി നൽകിയത്. യുദ്ധസമാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് വ്യോമസേന ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം നടത്തിയത്. ബാലാക്കോട്ട് ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന സംഭവത്തിനു പിന്നിൽ പാക്ക് ആക്രമണമല്ലെന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനിക വക്താവ് മേജർ ജനറൽ ആസിഫ് ഗഫൂറും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: 'Big Mistake': IAF Chief Admits Indian Missile Downed Chopper in J&K During Aerial Dogfight With Pakistan