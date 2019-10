മഹായുതിയിൽ വമ്പൻ ബിജെപി തന്നെ,164 സീറ്റിൽ മത്സരിക്കും: ശിവസേന 124 ഇടത്ത്

മുംബൈ∙ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപി 164 സീറ്റുകളിൽ മൽസരിക്കും. മഹായുതി സഖ്യത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷിയായ ശിവസേന 124 സീറ്റുകളിൽ ജനവിധി തേടും. വെള്ളിയാഴ്ച ബിജെപിയുടെ നാലാം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സീറ്റ് പങ്കിടലിൽ അന്തിമ തീരുമാനമായത്. നാഗ്പൂരിലെ റോഡ‍്ഷോയ്ക്കുശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് മുംബൈയിലെത്തി മൽസരിക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.



ഒക്ടോബർ 21നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 288 സീറ്റുകളിൽ നടക്കുന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ കോൺഗ്രസ്– എൻസിപി സഖ്യമാണ് ‘മഹായുതി’യുടെ മുഖ്യ എതിരാളികള്‍. പല വിഷയങ്ങളിലും ബിജെപിയും ശിവസേനയും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരേ മനസ്സാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫ‍ഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വമ്പൻ ജയമായിരിക്കും മഹായുതി സഖ്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നേടുകയെന്നും ഫഡ്നാവിസ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു വ്യക്തമാക്കി.



കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സീറ്റ് പങ്കിടലിൽ ശിവസേന മേധാവി ഉദ്ദവ് താക്കറെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബിജെപിക്ക് എതിരെ വിമർശനമുയർത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മൂത്തതാര്, ഇളയതാര് എന്നതിനേക്കാൾ സാഹോദര്യമാണു പ്രധാനമെന്ന് ഉദ്ദവ് താക്കറെ വെള്ളിയാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സീറ്റുകൾ തുല്യമായി വീതിക്കണമെന്നായിരുന്നു ശിവസേനയുടെ ആവശ്യം. 2014ൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യമില്ലാതെയാണ് ഇരു കക്ഷികളും മൽസരിച്ചത്.



