വാർത്തയിൽ കണ്ട അറിവേയുള്ളൂ, സർക്കാർ പണം ചോദിച്ചിട്ടില്ല: ആർബിഐ ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതമായ 30,000 കോടി രൂപ റിസർവ് ബാങ്കിനോട് (ആർബിഐ) ആവശ്യപ്പെടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലെന്നു ഗവർണർ ശക്തികാന്ത ദാസ്. ഈ സാമ്പത്തികവർഷം പണം ലഭിക്കാൻ ജനുവരിയിൽ തുക ആവശ്യപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ. ‘മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്ത കണ്ട അറിവു മാത്രമേയുള്ളൂ. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് അത്തരം ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.’– ആർബിഐ ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ധനക്കമ്മി മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 3.3% ആയി നിലനിർത്താനാണ് ഇടക്കാല ലാഭവിഹിതം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണു ധനമന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത്. കരുതൽധനത്തിൽനിന്ന് 1.76 ലക്ഷം കോടി രൂപ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു നൽകാൻ ആർബിഐ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. വളർച്ച‌നിരക്ക് അഞ്ചു ശതമാനം ആയി ഇടിഞ്ഞതും നികുതിപിരിവു കുറഞ്ഞതും വിവിധ ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതും സർക്കാരിനു സാമ്പത്തികഭാരമാണ്. നാലാഴ്ചയ്ക്കിടെ നാല് ഉത്തേജക പാക്കേജുകളാണു പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോർപറേറ്റ് നികുതിയിളവുകളിലൂടെ മാത്രം 1.45 ലക്ഷം കോടിയുടെ വരുമാന നഷ്ടവുമുണ്ട്.



സാമ്പത്തിക ‍ഞെരുക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ലക്ഷ്യമിടുന്ന വളർച്ചയുടെ തോത് കുറച്ചതായി വെള്ളിയാഴ്ച ആർബിഐ അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന 6.6%– 7.2% നിരക്കിൽനിന്ന് 6.1%-5.3% ആയാണു വളർച്ചാലക്ഷ്യം കുറച്ചത്. തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തവണയും റിസർവ് ബാങ്ക് റിപ്പോ നിരക്കും കുറച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷം ആകെ 135 ബേസിസ് പോയിന്റിന്റെ (1.35%) കുറവുണ്ടായി. വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾക്കു റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന ഹ്രസ്വകാല വായ്പകൾക്കുള്ള പലിശയായ റിപ്പോ നിരക്ക് കുറയുന്നതോടെ ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ പലിശനിരക്ക് കുറയുമെന്നാണു വ്യവസായ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



