പത്തനംതിട്ട ∙ കാലവർഷത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തിരശീല വീഴുമ്പോൾ പെയ്‌തിറങ്ങിയതു മഴയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ചില റെക്കോർഡുകളും. മൺസൂണിന്റെ തുടക്കമാസമായ ജൂണിൽ ദീർഘകാല ശരാശരിയുടെ 30 ശതമാനത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടും ബാക്കിയുള്ള മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് മഴയുടെ കുറവു നികത്തിയെടുക്കുകയും വാർഷിക ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുകയും ചെയ്‌തു. 88 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇത്.

2019 മൺസൂണിന്റെ മറ്റു ചില പ്രത്യേകതകൾ: 1996നു ശേഷം (119%) ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീർഘകാല ശരാശരി മഴ ലഭിക്കുന്ന ഓഗസ്‌റ്റ് മാസം (115%). 1917നുശേഷം (165%) ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്ന സെപ്‌റ്റംബർ മാസം (152%). 2010നു ശേഷം അവസാന മൂന്നു മാസങ്ങളിലും ദീർഘകാല ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ കിട്ടിയ വർഷം. ഓഗസ്‌റ്റ് – സെപ്‌റ്റംബർ മാസങ്ങളിലെ ആകമാന മഴ 1983നു ശേഷം (142%) കൂടുതൽ (130%). 1994നു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ മഴ. രണ്ടും 110% അധികം.



88 സെന്റിമീറ്റർ ശരാശരി മഴയാണ് ഇക്കുറി രാജ്യവ്യാപകമായി ലഭിച്ചതെന്നു മൺസൂൺ സമാപ്‌ത അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്‌ഥാ കേന്ദ്രം (ഐഎംഡി) വ്യക്‌തമാക്കി. രാജ്യമാകെയുള്ള 36 കാലാവസ്‌ഥാ ഡിവിഷനുകളിൽ രണ്ടിടത്തു തീവ്രമഴയും പത്തിടത്ത് അധികമഴയും 19 ഇടത്ത് ശരാശരി മഴയും ഹരിയാന, ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചിത്തു കുറവു മഴയുമാണു ലഭിച്ചത്. വടക്കു– കിഴക്കൻ സംസ്‌ഥാനങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി മൺസൂൺ കുറയുന്ന പ്രവണത തുടരുന്നു. 1950 മുതൽ 1985 വരെയും ഇവിടെ മൺസൂൺ കുറവായിരുന്നു.



നാലു മാസം പിന്നിട്ട് കാലവർഷം



ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ സെപ്‌റ്റംബർ 30 വരെയാണു രാജ്യത്തെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കാലമെങ്കിലും ഈ വർഷം മഴ രണ്ടാഴ്‌ച കൂടി നീളുമെന്ന് കാലാവസ്‌ഥാ കേന്ദ്രം വ്യക്‌തമാക്കി. പത്താം തീയതിയോടെയെ കാലവർഷത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം ആരംഭിക്കൂ. ഏറ്റവും വൈകി കാലവർഷ പിന്മാറ്റം തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ ഇവയാണ്: 1961 (ഒക്‌ടോബർ 1), 2007 (സെപ്‌റ്റംബർ 30). സെപ്‌റ്റംബർ ഒന്നിനാണു രാജസ്‌ഥാനിൽനിന്നു കാലവർഷത്തിന്റെ പിന്മാറ്റം തുടങ്ങേണ്ടത്. ഇത് തമിഴ്‌നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണു തുലാമഴയ്‌ക്കു തുടക്കമാവുക.



മാറുന്ന പെയ്‌ത്ത് രീതിയനുസരിച്ചു മൺസൂണിന്റെ തുടക്കവും സമാപനവും സംബന്ധിച്ച തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കാലാവസ്‌ഥാ വകുപ്പിന് ആലോചനയുണ്ട്. ജൂൺ ഒന്ന് എന്ന തീയതി മാറില്ലെങ്കിലും മുബൈയിലും ഡൽഹിയിലും മറ്റും മഴയെത്തുന്ന തീയതിയിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം. കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും മാറും. ഇതു സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു. കേരളം പോലെയുള്ള സംസ്‌ഥാനങ്ങളിൽ വടക്കു– കിഴക്കൻ തുലാമഴയുടെ രൂപത്തിൽ മഴ നവംബറിലേക്കും നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പല അണക്കെട്ടുകളും 72% വരെ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശരാശരി തുലാമഴ കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ പല അണക്കെട്ടുകളും പുതിയ റൂൾ കേർവ് നിയമം അനുസരിച്ചു നേരത്തെ തുറക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

പ്രവചനത്തിലെ കൃത്യത



ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷത്തെ ചരിത്രമുള്ള കാലവർഷത്തെപ്പറ്റി 150 വർഷത്തെ ശരാശരി മഴയുടെ കണക്കുവച്ചു നടത്തുന്ന പ്രവചനങ്ങൾ പിഴയ്‌ക്കുക സ്വാഭാവികം. നടത്തിയ പ്രവചനങ്ങളിലെ കൃത്യതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ മഴ കാലാവസ്‌ഥാ വകുപ്പിന് ഒപ്പംനിന്നു. ജൂൺ ആറിന് കേരളത്തിൽ മഴയെത്തുമെന്ന പ്രവചനം ഏറെക്കുറെ കൃത്യമായി; എട്ടിനു മഴ വന്നു. എൽ നിനോ മൂലം മഴ കുറയുമെന്നു മിക്ക ആഗോള ഏജൻസികളും പ്രവചിചിട്ടും 104 ശതമാനത്തിലേറെ അധികമഴ ഐഎംഡി ഉറപ്പു പറഞ്ഞു. അതും കൃത്യമായി (110%).



രണ്ടാം പകുതിയിൽ മഴ കൂടുമെന്നും എൽ നിനോ പ്രഭാവം കുറയുന്നതിനൊപ്പം മഴയെ തുണയ്‌ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഡൈപോൾ രൂപപ്പെടുമെന്ന പ്രവചനവും കൃത്യമായി. ഐഎംഡിയിലെ സൂപ്പർ കംപ്യൂട്ടറുകളെ കടത്തിവെട്ടി മഴയുടെ തീവ്രത വർധിച്ചതു മാത്രമാണു പ്രവചനത്തിന്റെ കൃത്യതയിൽനിന്നു തെന്നിമാറിയ ഒരേ ഒരു ഘടകമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



