ഭാര്യയുടെ രഹസ്യബന്ധം കണ്ടെത്തിയത് പ്രൈവറ്റ് ഡിക്ടറ്റീവ്: കെവിന് കിട്ടി 7 ലക്ഷം ഡോളർ

വാഷിങ്ടൻ∙ പന്ത്രണ്ടു വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ദാമ്പത്യ ബന്ധം വേർപിരിഞ്ഞപ്പോൾ യുഎസ് സ്വദേശിക്ക് ലഭിച്ചത് ഏഴു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഡോളർ. ഭാര്യയുടെ കാമുകനാണ് തങ്ങളുടെ വിവാഹബന്ധം തകരാൻ കാരണമെന്ന് കെവിൻ ഹോവാർഡ് എന്ന യുവാവ് നൽകിയ പരാതി ശരിവച്ച നോർത്ത് കരോളിന കോടതിയാണ് ഏഴു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.



ഹൊവാർഡിന് ജോലിയിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധയെന്നും അതിനാൽ കൂടെ കഴിയാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഭാര്യ വിവാഹമോചനം നേടിയത്. എന്നാൽ ഭാര്യയുടെ കാരണങ്ങൾ അവിശ്വസിനീയമായി തോന്നിയ ഹൊവാർഡ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഡിക്ടറ്റീവിനെ വച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. തുടർന്നാണ് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുമായി ഭാര്യ അടുപ്പത്തിലാണെന്നും അതിനാലാണ് തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതെന്നും ഹോർഡിന് വിവരം ലഭിച്ചത്. ഇയാൾ ഇടക്ക് വീട്ടിൽ വരുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഹൊവാർഡ് പറയുന്നു.

മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധമുള്ളതിനാലാണ് ഭാര്യ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഹൊവാർഡ് 1800 കാലഘട്ടം മുതല്‍ യുഎസിൽ നിലനിന്നുവരുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളിലെ അന്യവത്കരണം എന്ന വകുപ്പു പ്രകാരം കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്താണ് എന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 1800കളിൽ ഈ നിയമം യുഎസിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹവായി , മെസിസിപ്പി, ന്യൂ മെക്സിക്കോ, സൗത്ത് ഡെക്കോത്ത എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ ഉള്ളത്. തെറ്റായതും ന്യായീകരിക്കാനാവാത്തത്തുമായ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ വിവാഹബന്ധം വേര്‍പിരിയാനിടയായാല്‍ ദമ്പതിമാര്‍ക്ക് ഒരാള്‍ക്കെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ നിയമപ്രകാരം ലഭിക്കും.

വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ പവിത്രത ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. പ്രത്യേകിച്ച് ആളുകളുടെ ധാർമികതയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. അതിനാലാണ് ഇങ്ങനൊരു കേസ് ഞാൻ നൽകുന്നത്, ഹൊവാർഡ് പറഞ്ഞു.

വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിൻഡി മിൽസാണ് ഹൊവാർഡിനു വേണ്ടി വാദിച്ചത്. 2010 ൽ സിൻഡിയുടെ ഒരു കക്ഷിക്ക് 5.9 മില്യൻ ഡോളറാണ് നഷ്ടപരിഹാരമായി ലഭിച്ചത്. അതേവർഷം തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ കാമുകിയാണ് തങ്ങളുടെ 33 വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ദാമ്പത്യം തകർത്തതെന്ന് കേസു നൽകിയ സ്ത്രീക്ക് നോർത്ത് കരോലിന കോടതി 9 മില്യൻ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചിരുന്നു.

