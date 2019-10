ചൈനയ്ക്കു വെല്ലുവിളിയുമായി യുഎസ്; നേവൽ സ്ട്രൈക്ക് മിസൈലുകൾ പരീക്ഷിച്ചു

വാഷിങ്‍ടൺ∙ ചൈനയ്ക്കു പിന്നാലെ ശക്തമായ മിസൈൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കാൻ അമേരിക്കയും. എഴുപതാം ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സൈനിക പരേഡിൽ 15,000 കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള പുതിയ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല്‍ ചൈന പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ യുഎസ് നാവികസേനയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണം.



പടിഞ്ഞാറൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഗുവാം ദ്വീപ് പ്രദേശത്താണ് യുഎസ് വ്യോമസേന തങ്ങളുടെ പുതിയ നേവൽ സ്ട്രൈക്ക് മിസൈലുകളുടെ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. യുഎസ്എസ് ഗബ്രിയൽ ഗിഫോർഡ്സ് യുദ്ധകപ്പലിൽ നിന്നാണ് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തത്. റഡാർ കണ്ണുകളെപ്പോലും വെട്ടിച്ച് ശരവേഗത്തിൽ തെന്നിപ്പായുന്ന നേവൽ സ്ട്രൈക്ക് മിസൈലുകൾക്ക് ശത്രുക്കളുടെ പ്രതിരോധം ഒഴിവാക്കാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ടെന്നാണ് യുഎസ് പറയുന്നത്.

നേവൽ സ്ട്രൈക്ക് മിസൈലുകൾ (എൻഎസ്എം) വിന്യസിക്കുന്ന ആദ്യ യുദ്ധക്കപ്പലാണ് യുഎസ്എസ് ഗബ്രിയല്ലെ ഗിഫോർഡ്സ്. തീരപ്രദേശങ്ങൾക്കും ദ്വീപുകൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള ആഴം കുറഞ്ഞ ജലപ്രതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത യുദ്ധകപ്പലാണ് (എൽസിഎസ്) ഗിഫോർഡ്സ്. 100 മൈലിൽ കൂടുതൽ ദൂരപരിധിയുള്ള എൻഎസ്എം മിസൈലുകൾക്ക് യുഎസ് നാവികസേനയുടെ പക്കലുള്ള മറ്റു മിസൈലുകളേക്കാൾ പ്രഹരശേഷി കൂടുതലാണ്. യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഹർപ്പൂൺ മിസൈലുകളേക്കാൾ 30 ശതമാനത്തിലധികം സഞ്ചരിക്കാൻ ഇവയ്ക്കുള്ള ശേഷിയാണ് എൻഎസ്എമ്മിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം.



യുദ്ധക്കപ്പൽ ശൃംഖലയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന 30ഓളം കപ്പലുകളിൽ എൻഎസ്എം മിസൈലുകൾ സജ്ജമാക്കാനാണ് യുഎസ് നാവികസേന തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. ഗുണത്തിലും ഗണത്തിലും മിസൈൽ ശക്തി തെളിയിച്ച് ചൈന മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ അവയെ മറികടക്കാനുള്ള മറുമരുന്ന് തേടുകയാണ് യുഎസ്. ക്രൂസ് മിസൈലുകളിൽ എണ്ണത്തിൽ അമേരിക്കയെക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ് ചൈന. എൻഎസ്എം മിസൈലുകൾക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മുൻ വ്യോമസേനാ ക്യാപ്റ്റനും ഹവാലി പസഫിക് സർവകലാശാല അധ്യാപകനുമായ കാൾ സ്ക്യൂസ്റ്റർ പറഞ്ഞത്.

നേവൽ സ്ട്രൈക് മിസൈലുകൾക്കൊപ്പം യുഎസ് നാവികസേനയുടെ മിസൈൽ പരീക്ഷണ വ്യായാമമായ സിൻകെക്സ്ന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി ആയുധ പരീക്ഷണങ്ങളും ചൊവ്വാഴ്ച പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യുഎസ് ഫോർഡ് യുദ്ധക്കപ്പലിൽ നിന്നുള്ള മിസൈൽ വിക്ഷേപണം, യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെ ബി -52 ബോംബറുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിച്ച ബോംബുകൾ, ഹാർപൂൺ മിസൈലുകളുടെ പരീക്ഷണം എന്നിവയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു.



ലോകത്ത് ചൈനയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം ആർക്കും ഇളക്കാനാവില്ലെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പായിരുന്നു എഴുപതാം എഴുപതാം ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചൈന നടത്തിയ മിസൈൽ പ്രദർശനം. പസഫിക്കിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ചൈനയിലെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി കപ്പലുകൾ, വിമാനങ്ങൾ, മിസൈലുകൾ എന്നിവ വിന്യസിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഡിഎഫ് 41 എന്ന പേരില്‍ പുറത്തിറക്കിയ മിസൈലിന് അരമണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെത്തി കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കാനാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ഒരേ സമയം പത്തു പോര്‍മുനകള്‍ ഒന്നിച്ചു വഹിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഡിഎഫ് 41 ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രഹര ശേഷി കൂടിയ മിസൈലുകളില്‍ ഒന്നാണെന്നും ചൈന ലോകത്തിനു ‘മുന്നറിയിപ്പ്’ നൽകിയിരുന്നു.

