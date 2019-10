ആർട്ടിക്കിൾ 370, പൗരത്വ റജിസ്റ്റർ, അഴിമതി വിരുദ്ധത: ആയുധങ്ങൾ മുനകൂർപ്പിച്ച് ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മഹാരാഷ്ട്ര, ഹരിയാന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ പ്രചാരണ വിഷയങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് ബിജെപിയുടെ പടപ്പുറപ്പാട്. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത്, മോദി സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി വിരുദ്ധത, രാജ്യമാകെ പൗരത്വ റജിസറ്റർ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണു പൊതുവായി രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉന്നയിക്കുക. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും പാർട്ടി അധ്യക്ഷനുമായ അമിത് ഷാ എന്നിവരാകും താരപ്രചാരകരെന്നും ബിജെപി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 10, ഹരിയാനയിൽ 4– 5 റാലികളിലുമാണു മോദി പങ്കെടുക്കുക. ഇതിന്റെ ഇരട്ടി റാലികളിൽ അമിത് ഷാ പങ്കെടുക്കും. ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ മോദിയും ഷായും കൂടുതൽ പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമറിയിക്കും. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 21ന് ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയതിനെ ജനങ്ങൾ നന്നായാണു സ്വീകരിച്ചത്. വൻതോക്കുകൾക്കെതിരെ കേസും നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും ജനം സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണത്തിനു മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിനു പറയാനൊന്നുമില്ലെന്നും പാർട്ടി നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ എന്നിവരുടെ നല്ല പ്രതിച്ഛായ ഇരുവരെയും അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണു ബിജെപിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പാർട്ടിയുടെ അജൻഡ വിളിച്ചോതുന്ന ദേശീയ വിഷയങ്ങൾ കൂടിയാകുന്നതോടെ വലിയ മാർജിനിൽ വിജയം ഉറപ്പിക്കാനാകും. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മികച്ച വിജയം നേടിയാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡ്, ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അണികൾക്ക് ആവേശമാകുമെന്നു കേന്ദ്ര നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നു.



